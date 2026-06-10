V obci Malčice zasahovali hasiči pri požiari domu: Zranilo sa dieťa! Zisťujú príčinu vzniku plameňov

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
MALČICE- V obci Malčice v okrese Michalovce horelo v stredu večer v suteréne viacpodlažného rodinného domu. Pri požiari sa ľahko zranila maloletá osoba. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Horieť začalo po 19.00 h. „Požiar zasiahol suterén rodinného domu a spôsobil v dome silné zadymenie. Pri udalosti utrpela maloletá osoba ľahšie zranenia,“ uviedli z HaZZ. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Na mieste je zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Hasiči zároveň nevylúčili, že požiar mohol byť založený úmyselne.
Na miesto udalosti vyslali hasičov z Michaloviec a Trebišova, ktorým pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Malčice.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)