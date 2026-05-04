Jablonský ohúril najlepšími tancami, diváci mu dali STOPKU: Porotcovia, toto ste si mohli odpustiť

BRATISLAVA - Tanečný pár Jakub Jablonský a Anička Riebauerová predviedli v 9. kole Let’s Dance životný výkon – porota ich chválila bez výhrad a dokonca ich posunula na úroveň profesionálnych tanečných súťaží. O ich osude ale napokon rozhodli diváci.
Jakub Jablonský a Anička Riebauerová si pre divákov aj porotu pripravili v 9. kole Let’s Dance silný tanečný aj emotívny zážitok. Už od začiatku bolo jasné, že nepôjde o obyčajné vystúpenia – dvojica stavila na kontrast adrenalínu, emócie aj technicky náročných choreografií. Na tanečnom parkete následne ukázali dva tance.
Ako prvý predviedli charleston, ktorý okamžite rozburácal divákov v sále. Standing ovation prišiel nielen od nich, ale aj od poroty. Tatiana Drexler aj Richard Genzer nešetrili nadšením a Jablonský si vyslúžil vlnu chvály. „Skvelé číslo, perfektná robota, nemám čo vytknúť,“ zhodnotil porotca Ján Ďurovčík. Porota im za predvedený výkon udelila 38 bodov. Ak by si niekto však myslel, že práve toto bol Jablonského najlepší výkon večera, mýlil by sa. Následne totiž predviedli rýchly quickstep, ktorý porotu nadchol ešte viac. „Jakub, ty si vytiahol eso z rukáva. Toto bol tvoj najlepší tanec. Ja vás očakávam na tanečných súťažiach, toto je naozaj veľký nábeh,“ povedala Laura Arcolin, s čím súhlasil aj Richard Genzer: „Bol to skvelý quickstep.“ Pár si tak vyslúžil plný počet 40 bodov a jedno z najlepších hodnotení večera.
Napriek mimoriadne silnému výkonu a nadšeným reakciám poroty však Jakub skončil v rozstrele s Jánom Koleníkom. Obaja boli neuveriteľní. Jablonský predviedol skoky aj vynikajúce kroky, no zahanbiť sa nedal ani Koleník. Tancovala celá sála a tento "battle" si naplno užívala aj porota, ktorá celý čas stála na nohách. Atmosféra v sále bola elektrizujúca a diváci odmeňovali každý výstup obrovským potleskom. Bolo vidieť, že obaja si tanec užili naplno a dali do neho všetko až do posledného kroku. Následne porotu čakala nepríjemná úloha – mala do obálky napísať meno toho, kto postúpi do finále. Porotcovia však nerozhodli. V obálke sa nachádzalo rozhodnutie 50/50. „Tak ako rozhodli diváci, tak nech je,“ povedal Ďurovčík. Hoci ho teda porotcovia posielali na tanečné súťaže, zbavili ho šance zabojovať o titul kráľa tanečného parketu a brány finále mu tak zatvorili.
Rozhodnutie nechali na divákov a tí Jablonského s Riebauerovou "pochovali". So súťažou sa museli rozlúčiť. „Ďakujem vám za priazeň, že ste nás doniesli až do semifinále, je to úžasná vec, obzvlášť v takejto konkurencii a neuveriteľnej zostave… ja veľmi držím všetkým palce a Zuzka, vyhraj to, poď bomby,“ odkázal krátko po vypadnutí Jakub na markizáckom Facebooku a Anička Riebauerová dodala: „Mám zatiaľ zmiešané pocity, ale som na nás extrémne pyšná, ako sme to zvládli.“
