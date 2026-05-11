Kráľovná breptov! Kovalčíková odpálila vo finále šou jednu hlášku za druhou: Bojazlivý odkaz mame

BRATISLAVA - Finále 11. série Let’s Dance prinieslo nielen víťazstvo Zuzany Porubjakovej a Matyáša Adamca, ale aj poriadnu dávku zábavy. Moderátorka Jana Kovalčíková sa počas priameho prenosu postarala o sériu momentov, ktoré pobavili divákov aj porotu.
Veľkolepé finále 11. série tanečnej šou Let’s Dance ovládli Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec, no o poriadny rozruch sa postarala aj moderátorka Jana Kovalčíková. Tá počas večera perlila jednou hláškou za druhou a diváci sa nestačili smiať. Už v úvode pobavila priznaním smerovaným svojej mame. „Ďakujem, že sa za mňa nehanbíš,“ odkázala so smiechom priamo počas prenosu.
Netrvalo dlho a prišlo ďalšie zaváhanie. Keď chcela uviesť porotcovské hodnotenie, zahlásila: „Ja poprosím zahraničnú…“ Okamžite sa však opravila a s typickým humorom dodala: „Nie zahraničnú, nebojte sa, neplatia nás zo zahraničia… záverečnú porotcovskú tabuľku.“
Skutočný chaos však nastal vo chvíli, keď spolu s Adamom Bardym uvádzali tanec Zuzany Porubjakovej. Jana chcela oznámiť „dych berúci tanec“, no z réžie sa vtom ozvalo jasné: „Jana, nestresuj!“ Moderátorka sa následne rozosmiala priamo v živom vysielaní. Humorné momenty pokračovali, keď si moderátori sami skúšali tanečné prvky. Hneď po prvom kroku zaznelo: „Som ťa tam kopla, prepáč,“ vybuchla Jana od smiechu.
Vrchol prišiel pri dvíhačke. Adam Bardy sa pokúsil vyskočiť Jane do náručia, no herečka pohotovo zareagovala: „Daj dole tú labu, si ťažký, ja ťa nezdvihnem!“ Na jej spontánnej reakcii sa neudržala ani porotkyňa Tatiana Drexler, ktorá sa začala hlasno smiať. Napokon sa však dvíhačka predsa len podarila. Bardy sa následne snažil profesionálne uviesť ďalší pár, no Jana mu neustále skákala do reči slovami: „Vládzeš, vládzeš? Poď! To je všetko!“
Finále Let’s Dance tak okrem emócií a tanečných výkonov prinieslo aj množstvo spontánnych momentov, ktoré diváci označili za najzábavnejšie okamihy večera.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%