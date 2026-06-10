Je cestovanie v čase realitou? TENTO obraz z roku 1937 má byť dôkaz! Muž má v ruke mobil

LONDÝN - Na prvý pohľad ide o obyčajný historický obraz. Jeden detail však už roky rozdeľuje internet. Niektorí sú presvedčení, že maliar zachytil dôkaz cestovania v čase, iní tvrdia, že vysvetlenie je oveľa jednoduchšie.
Záhadný predmet nedáva ľuďom spať
Dielo s názvom Mr. Pynchon and the Settling of Springfield vytvoril taliansky maliar Umberto Romano v roku 1937. Obraz zobrazuje príchod európskych osadníkov do oblasti dnešného Springfieldu v 17. storočí.
Pozornosť mnohých však nepriťahuje hlavný motív maľby, ale jedna postava v jej pozadí.
Miestny obyvateľ, pravdepodobne príslušník pôvodného indiánskeho obyvateľstva, drží v ruke malý tmavý obdĺžnikový predmet a sústredene sa naň pozerá. Práve tento detail podnietil vznik množstva teórií na internete, píše Daily Star.
Podľa niektorých priaznivcov konšpiračných teórií predmet nápadne pripomína moderný smartfón. Niektorí dokonca tvrdia, že muž vyzerá, akoby si robil selfie.
Dôkaz cestovania v čase?
Zástancovia netradičných vysvetlení poukazujú na to, že predmet sa tvarom podobá na dnešné mobilné telefóny.
Keďže prvý iPhone predstavila spoločnosť Apple až v roku 2007, objavili sa špekulácie, že obraz zachytáva návštevníka z budúcnosti alebo dôkaz cestovania v čase.
Práve táto teória sa počas rokov opakovane šírila sociálnymi sieťami a internetovými fórami.
Historici ponúkajú oveľa jednoduchšie vysvetlenie
Nie všetci však vidia v obraze záhadu.
Brian Anderson v článku pre Motherboard upozornil, že predmet mohol byť obyčajným zrkadlom, ktoré európski osadníci často používali pri obchodovaní s pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky.
„Existuje dôvod domnievať sa, že predmet, ktorý muž skúma, nie je pôvodného indiánskeho pôvodu, ale pochádza od Európanov. Zrkadlá boli súčasťou takýchto výmenných obchodov pomerne často,“ napísal Anderson.
Podľa neho dáva zmysel aj spôsob, akým muž predmet drží. „Ak sa pozerá na svoj vlastný odraz, jeho postoj by bol úplne logický.“
Záhady, ktoré internet miluje
Hoci neexistuje žiadny dôkaz o cestovaní v čase, podobné fotografie, filmy či obrazy pravidelne vyvolávajú nové diskusie.
Práve nezvyčajné detaily, ktoré na prvý pohľad pripomínajú moderné technológie, dávajú vzniknúť teóriám, ktoré fascinujú ľudí aj po desaťročiach.
V prípade obrazu Umberta Romana tak zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by zachytával návštevníka z budúcnosti. Napriek tomu sa záhadný „iPhone“ z 30. rokov minulého storočia stal jednou z najznámejších internetových legiend o cestovaní v čase.