Šokujúci krok známej Slovenky: Nechala si vyplniť zadok! FOTO Z tej ceny sa vám zatočí hlava

BRATISLAVA - Ráchel Karnižová opäť otvorene prehovorila o svojom vzhľade a estetických úpravách. Najnovšie priznala zákrok, ktorý podstúpila len pred pár dňami, a bez okolkov prezradila aj detaily.
Ráchel Karnižová je voči svojim fanúšikom dlhodobo veľmi otvorená a bez problémov s nimi zdieľa aj osobné či citlivejšie témy. Najnovšie sa rozhodla prehovoriť o estetickom zákroku, ktorý podstúpila len pred niekoľkými dňami. Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že úpravy vzhľadu sú pre ňu bežnou súčasťou života – v minulosti si dala upraviť uši, zväčšiť prsia aj pery, a teraz sa rozhodla pre ďalší krok.
Tentoraz išlo o úpravu sedacích partií. Ryšavka si do oblasti zadku nechala aplikovať výplň, pričom otvorene opísala aj samotný proces a svoje očakávania. „Dnes to bolo prvé sedenie, kde sme dávali 300 ml (celkovo budem mať 1000 ml). Takže finálny výsledok bude tak o 2 mesiace,” priznala. S typickou úprimnosťou dodala aj: „Áno chcem obrovskú riť.” Ráchel podstúpila „dbl - výplň sedacích častí pomocou kyselinou hyaluronovou.” Ide o alternatívu k známejšiemu brazílskemu liftingu (BBL), ktorý využíva vlastný tuk pacienta.
V jej prípade však takáto možnosť neprichádzala do úvahy. „Mega som spokojná. Dlho som chcela klasické bbl, ale nemám dosť svojho tuku, plus ten efekt nie je tak dobrý, ako toto,” priznala. Ako sama uviedla, nevýhodou tohto zákroku je jeho dočasný efekt, ktorý si vyžaduje pravidelnú údržbu. Výplň sa totiž časom prirodzene vstrebáva, preto je potrebné ju dopĺňať. „Raz za rok, raz za 2 roky, záleží podľa metabolizmu,” vysvetlila. Z finančného hľadiska nejde o lacnú záležitosť. Jedno sedenie ju vyšlo na takmer 3-tisíc eur, pričom plánuje absolvovať až tri. Celková suma sa tak môže vyšplhať výrazne vyššie. „Mňa to stálo okolo tých 10 tisíc, lebo chcem veľký objem,” vyjadrila sa.