Dejdarov syn sa zasnúbil: Po 5 mesiacoch vzťahu... Toto je jeho kráska!

PRAHA - Vzťah influencerky Veronicy Biasiol a hokejistu Matěja Dejdara nabral rýchly spád. Po krátkom čase prišlo veľké rozhodnutie. Zasnúbili sa!
Poponáhľali sa! Vzťah influencerky Veronicy Biasiol (27) a hokejistu Matěja Dejdara (27), nabral rýchly spád. Len v novembri oficiálne priznali to, že spolu chodia a prešlo 5 mesiac a už majú v živote ďalšiu novinku. Počas spoločnej dovolenky prišla veľká chvíľa – Matěj pokľakol a požiadal Veronicu o ruku.
Túto radostnú správu si ako prví vypočuli ich najbližší cez videohovory. Ich spontánne a emotívne reakcie Veronica zachytila vo videu, ktoré následne zdieľala na sociálnych sieťach. „Všetci naši to už vedia, tak by ste asi mali tiež,“ pripísala modelka. Reagoval aj samotný český herec Martin Dejdar, otec Matěja, ktorý neskrýval prekvapenie. Všetko ide u nich neuveriteľne rýchlo. „Poznáme sa štyri mesiace, ale po troch týždňoch sme sa nasťahovali spolu,“ prezradila ešte koncom februára Veronica.
V minulosti randila česká kráska so ženami. Matěj Dejdar mal v minulosti slabosť na ženy spod Tatier. Najprv randil s 1. Vicemiss Universe SR 2018 Sofiou Sekelovou a po rozchode sa v spoločnosti objavil a s inou Slovenskou - Sárou. „Je to moja druhá priateľka a znovu je to Slovenka. Oslavovali sme Silvestra v Jasnej. Išli sme oproti sebe po schodoch a hneď, ako som ju uvidel, to bolo jasné,“ vyjadril sa v minulosti na margo svojej ex.
