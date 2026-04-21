Minúty šťastia zachytené na jedinej fotke: Leskovská si žije rozprávkový sen! S kým trávi čas...

CAPRI - Užíva si výnimočné chvíle v Taliansku! Športová moderátorka Simona Leskovská zažila počas víkendu rozprávkové okamihy. Loď, more, slnko, futbal a vyberaná spoločnosť.
Pôvabná brunetka Simona Leskovská, ktorá je už niekoľko týždňov novou tvárou Športových novín na Markíze, vymenila cez víkend praconé povinnosti za luxusný oddych. Neopakovateľná atmosféra ju sprevádzali počas soboty v Taliansku. Moderátorka sa na sociálnych sieťach pochválila zábermi z ikonického ostrova Capri, kde si užila plavbu na mori a pokojné chvíle ďaleko od kamier. Spoločnosť jej nemohol robiť nik iný, ako jej priateľ, futbalista Stanislav Lobotka, ktorý je hviezdou talianskeho klubu SSC Neapol.
Práve tam ich víkend pokračoval aj v športovom duchu. Z romantického ostrova Capri sa dvojica presunula do Neapola, kde si nenechala ujsť futbalovú atmosféru priamo na štadióne. "Neapol, Capri, aký krásny deň," napísala tmavovláska k fotografiám. Tribúny, emócie a veľký zápas tak doplnili ich taliansky program o ďalší nezabudnuteľný zážitok.
Obaja si pritom dali záležať aj na štýle – na záberoch pôsobia mimoriadne upravene a zladení v luxusných outfitoch od svetových značiek. Simona zaujala elegantným plážovo-športovým stylingom, ktorý doplnila šatkou vo vlasoch a detailmi v rovnakom dizajnovom duchu, aký niesli aj jej tenisky. Celý outfit tak pôsobil premyslene a dokonale zladený s dovolenkovou atmosférou na lodi.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%