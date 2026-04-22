Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!

Chorvátsko je bohaté aj na kulinárske zážitky
Chorvátsko je bohaté aj na kulinárske zážitky
ZÁHREB - Viete, akým najchutnejším spôsobom môžete spoznať Chorvátsko? Jednoducho vyskúšate miestne špeciality, z ktorých si vyberie každý. Zistite, čo odporúčame.

Každý chorvátsky región sa oplatí spoznať, pretože má svoju špecifickú kulinársku špecialitu. V gastronómii nájdete praslavenské základy zmiešané s maďarskými, viedenskými či tureckými vplyvmi v jedlách z mäsa. Nechýbajú však ani grécke, rímske či mediteránske chute. Vyskúšajte nasledovné delikatesy.

Záhrebský rezeň - tradičná pochúťka aj pre domácich

Medzi najznámejšie jedlá patrí vyprážaný teľací rezeň plnený šunkou a roztečeným syrom. Záhrebský rezeň je veľmi populárny aj medzi miestnymi obyvateľmi. Podáva sa s plátkom citróna a ako príloha sa odporúčajú hranolky alebo rizi-bizi, varená ryža s hráškom.

Záhrebský rezeň
Záhrebský rezeň  (Zdroj: Maja Danica Pečanić)

Pašticada - každá rodina má vlastný recept

Tradičné slávnostné jedlo, na ktoré má každá rodina v Dalmácii vlastný recept. Pomaly varený guláš sa pripravuje zo zrelého či mladého hovädzieho mäsa. Najprv sa marinuje v octe a následne sa osmaží a dusí v omáčke z vína. Najčastejšie sa podáva s čerstvými domácimi haluškami.

Pašticada
Pašticada  (Zdroj: Maja Danica Pečanić)

Čierne rizoto zo sépie - neobyčajné už na prvý pohľad

Hneď na prvý pohľad vás zaujme neobyčajnou farbou, za ktorú vďačí pridaniu atramentového farbiva zo sépie. Krémová textúra a morská aróma z neho robí obľúbený chod v reštauráciách na pobreží Chorvátska. Okrem sépie dodáva nezvyčajnú chuť tomuto jedlu aj prošek, dalmátske dezertné víno. Do ryže sa pridáva počas varenia. 

Čierne rizoto zo sépie
Čierne rizoto zo sépie  (Zdroj: Maja Danica Pečanić)

Ryba na grile s mangoldom - typické jedlo na dovolenke

Jednoduché stredomorské jedlo s varenými zemiakmi je typické pre letnú dovolenku. Ryba sa pečie na otvorenom ohni, aby získala nádhernú dymovú arómu. Najčastejším druhom ryby je pražma, morský vlk, zubatec či moran. Mangold je zelenina podobná špenátu a milovníci morských plodov si toto chutné jedlo určite obľúbia.

Ryba na grile s mangoldom
Ryba na grile s mangoldom  (Zdroj: Maja Danica Pečanić)

Jedna z najkrajších vinárskych oblastí na svete

K dobrému jedlu patrí aj kvalitné víno. Tušili ste vôbec, že Chorvátsko je jednou z piatich najkrajších vinárskych oblastí na svete? V rebríčku čitateľov USA TODAY prekonalo aj oveľa slávnejších súperov ako Toskánsko, Napa Valley, Oregon či Bordeaux. Chorvátsko je aj domovom extrémnych vinohradov, pretože sa nachádzajú na strmých svahoch otočených k moru. Obrábajú sa iba pomocou rúk, čo im dodáva skutočnú jedinečnosť.

V každom regióne vás čaká labužnícky zážitok

Chorvátsko je známe aj pestovaním olív a svojím olivovým olejom. Pestujú sa prakticky všade - od najzápadnejších častí istrijského regiónu, pozdĺž jadranského mora vrátane všetkých ostrovov. Oplatí sa vyskúšať aj chorvátske syry, napríklad Pažský syr, Prgicu či Škripavac. A ak máte chuť na sladké, hľadajte kroštule, rožatu či salenjaci. 

Dovolenka v Chorvátsku nie je iba o nádhernom mori a čistých plážach. Krajina vám ponúka aj kulinárske zážitky, ktoré vám dodajú ešte väčší zážitok. Tak si vyberte, čo vás láka! Na každom kúsku vás čakajú skvelé špeciality.

Navštívte Chorvátsko aj vy
Navštívte Chorvátsko aj vy  (Zdroj: Croatia.hr)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Croatia.hr.

