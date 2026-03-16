Simona Leskovská ako nová tvár Markízy! Modelka vyšla s pravdou von a prezradila…

BRATISLAVA - Opäť na mieste činu, no bez partnera! Simona Leskovská si nenechala ujsť štart najnovšej série Let's Dance, Stano Lobotka jej však spoločnosť nerobil. Dôvod? Moderátorka vyšla s pravdou von!
Moderátorka Simona Leskovská patrila bezpochyby k ozdobám minulej série Let's Dance a na nablýskaný parket spomína len v tom najlepšom. Hoci od jej účinkovania ubehol rok, tanečné topánky by si najradšej obula znova. „Mám tie najlepšie spomienky. Keby som mohla, tak by som sa s radosťou postavila na ten parket, keďže moje účinkovanie bolo krátke. Ale nič neľutujem, som šťastná a naďalej tancujem,“ prezradila pre Topky.sk Simona.
Hoci v nablýskanom hľadisku pútala pozornosť v štýlovom outfite, tentokrát vedľa nej chýbal jej partner, hviezdny futbalista Stanislav Lobotka. Mnohí pritom očakávali, že sa v Inchebe objavia spoločne. No prísny režim im urobil škrt cez rozpočet. „Verím tomu, že raz príde. Je to ale skôr otázka na jeho trénera, aby Stanko dostal voľno. Chcel prísť aj dnes, ale pracovné povinnosti mu to neumožňujú. Projekt Let's Dance sa mu však veľmi páči,“ vysvetlila Simona neúčasť svojej polovičky.
Okrem súkromia sa však okolo Simony začínajú šíriť aj zaujímavé pracovné šumy. V čase rozhovorul, síce nebola veľmi zdieľna, ale teraz je jasné, že 18. marca bude prvýkrát moderovať Športové noviny. „Byť súčasťou športového spravodajstva TV Markíza považujem za splnený profesionálny sen. V športe pôsobím už 12 rokov a verím, že všetko v živote príde v pravý čas. S veľkou pokorou a zároveň nadšením sa teším na všetkých divákov TV Markíza,“ povedala Simona.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%