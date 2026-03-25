Lukratívne podmienky pre Leskovskú: Dva džoby naraz! Dokedy jej to Markíza bude tolerovať?

BRATISLAVA – Náhoda alebo výhoda navyše?! Okolo novej tváre Športových novín začína byť rušno. Simona Leskovská má totiž okrem moderovania v TV Markíza aj "bočák". A zatiaľ čo Jana Hospodárová sa musela pre účinkovanie v tanečnej šou zo športu stiahnuť, jej kolegyňa to hrá na všetky strany.
Leskovská sa v posledných týždňoch zaradila medzi najvýraznejšie nové tváre Markízy. Do Športových novín prišla v čase, keď jej kolegyňa Jana Hospodárová zamierila do šou Let's Dance a práve kvôli účinkovaniu v zábavnom formáte ju kompetentní zo spravodajstva stiahli. Podľa interných pravidiel totiž redaktori alebo moderátori nemôžu naraz účinkovať v spravodajskej relácii aj zábavnej šou.
O to prekvapivejšie pôsobí situácia okolo Leskovskej. Jej "bočák" zjavne televízii neprekáža. Brunetka sa totiž objavila na galavečere Futbalista roka – a to rovno v dvojitej úlohe. Na jednej strane ako partnerka futbalistu Stanislava Lobotku, ktorý si odniesol cenu za druhé miesto, no zároveň aj pracovne. A nie za Markízu. V ruke zvierala mikrofón s logom Slovenského futbalového zväzu. Ako redaktorka spolupracovala so SFZ ešte pred príchodom do televízie. Zdá sa však, že túto spoluprácu neukončila ani po nástupe na obrazovky.
A zatiaľ čo Hospodárová musela kvôli zábavnej šou zo Športových novín odísť, Leskovská môže pôsobiť paralelne rovno v dvoch športových projektoch. Topky.sk preto oslovili Markízu s otázkou, či je takýto súbeh v poriadku a najmä, či je férový. Na prvý pohľad to totiž vyzerá, že meter nie je pre všetkých rovnaký. „Markíza zaviedla internú smernicu, ktorá upravuje možné externé spolupráce moderátorov a redaktorov. Simona Leskovská má ako externá redaktorka štandardné prechodné obdobie na vysporiadanie svojich doterajších záväzkov, rovnako ako ho mali aj ostatní redaktori a moderátori,“ uviedla televízia.
Ako dlho však toto "prechodné obdobie" potrvá, už nekonkretizovala. Po chodbách v Záhorskej Bystrici sa medzitým čoraz hlasnejšie šepká, že Leskovská má v televízii mimoriadne silnú pozíciu. „Povedzme to tak, že má dvere otvorené všade,“ prezradil pre Topky.sk zdroj. Nie je to pritom tak dávno, čo sa objavili informácie, že by mohla Hospodárovú nahradiť úplne. Zatiaľ sa tak nestalo. Plavovláska sa na obrazovky vrátila už minulý pondelok a diváci ju uvidia opäť vo štvrtok.
Aktuálne tak v Športových novinách funguje trojica – Jana Hospodárová, Simona Leskovská a Marián Varinský.