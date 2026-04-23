BRUTÁLNA nehoda pri Nových Zámkoch: FOTO Zrážka motorky a kamióna: Motorkár bol na mieste mŕtvy

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
DVORY NAD ŽITAVOU - Na ceste III/1503 z Nových Zámkov v smere do obce Dvory nad Žitavou došlo k dopravnej nehode medzi kamiónom a motocyklom. 49-ročný motorkár nemal šancu, bol na mieste mŕtvy.
Podľa prvotných informácií vodič kamiónu zn. Volvo pravdepodobne nedal prednosť motocyklistovi následkom čoho došlo k zrážke a motocykel začal horieť, informuje polícia.
33-ročný kamionista bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. 49-ročný vodič motocyklu utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Prípadne požitie alkoholu u vodiča motocyklu bude zisťované pri pitve.
"Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.