Leskovská po prvýkrát v Športových novinách: Ako ju prijali diváci? Na tomto sa baví celé Slovensko

BRATISLAVA - Premiéra, na ktorú sa len tak nezabudne! Nová tvár Športové noviny na Markíze, pôvabná brunetka Simona Leskovská, zažila svoj veľký televízny debut – a diváci naň rozhodne len tak nezabudnú!
Partnerka futbalistu Stanislava Lobotku, ktorý je hviezdou talianskeho klubu SSC Neapol, nastúpila pred kamery sebavedomo a s úsmevom. Všetko išlo hladko až do momentu, ktorý divákov poriadne pobavil. „Manchester City sa na nič nezmohol ani v domácom prostredí a Real tak hladko postúpil do štvrťfinále,“ začala bez zaváhania. Pri vyslovení názvu klubu Manchester City však prišiel malý brept – namiesto „Menčester“ zaznelo „Menžester“.
A internet mal okamžite o zábavu postarané. Diváci si neodpustili vtipné poznámky a komentáre sa začali kopiť. „Tak už sa rozhodni, Simi, menžester alebo rifle,“ zabávali sa na sociálnych sieťach. Veď „menžester“ si väčšina spája skôr s látkou než s futbalom. Menší trapas však Leskovskú nerozhodil. Bez zaváhania pokračovala ďalej, čo jej mnohí diváci pripísali k dobru. Práve jej pokoj a prirodzený prejav napokon zožali pozitívne ohlasy.
„Milá sympatická mladá slečna. Za mňa super,“ pochvaľuje si jedna z diváčok. „Má kultivované vystupovanie, vyzerá výborne, pred kameru jednoducho patrí,“ pridala sa ďalšia. Nechýbali ani nadšené reakcie typu: „Od dnes pozerám športové noviny.“ Ozvali sa aj hlasy na jej obranu: „Snažila sa, len tréma spravila svoje.“ Ako to už býva, objavili sa aj kritickejšie komentáre, ktoré riešili jej hlas, prejav či výzor. Celkový dojem je však zatiaľ viac než pozitívny.
Zdá sa teda, že Simona Leskovská má svoj štart na obrazovkách dobre rozbehnutý. A hoci ju jeden drobný jazykový prešľap stál pár vtipov na internete, zároveň jej zabezpečil pozornosť celého Slovenska.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%