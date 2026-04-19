Habera vo Vysokých Tatrách: Návrat o 33 rokov späť k Fontáne pre Zuzanu. To, čo tam videl, ho zaskočilo!

TATRANSKÁ ŠTRBA - Nostalgia, ktorá trafila priamo do srdca! Spevák Pavol Habera koncertuje vo Vysokých Tatrách a počas pobytu navštívil miesto, ktoré ho vrátilo o 33 rokov späť – do čias nakrúcania legendárneho filmu Fontána pre Zuzanu.
Spevák Pavol Habera sa počas svojho pobytu vo Vysokých Tatrách na chvíľu preniesol späť do minulosti. V rámci koncertného turné zavítal do Tatranskej Štrby, kde si pripomenul známe miesta spojené s nakrúcaním kultového filmu Fontána pre Zuzanu. Práve tu vznikali zábery, ktoré si diváci pamätajú dodnes, a Habera sa tak po 33 rokoch ocitol na lokalite, ktorá zohrala významnú úlohu v jeho začiatkoch.
Pri pohľade na hotel Hotel Sosna ho však prepadla nostalgia. Objekt naňho zapôsobil ešte silnejšie tým, že sa za celé roky takmer nezmenil – pôsobí, akoby sa tu čas úplne zastavil. „Tu sa zastavil čas. Trochu smutné. Aj naše životy dopadnú tak, ako toto miesto? Ktovie…“ zamyslel sa Habera nad fotografiou, ktorú zverejnil na sociálnej sieti.
Hotel dnes pôsobí ako opustený objekt, ktorý chátra. Je prázdny a nesie v sebe smutnú atmosféru. V minulosti bol to motorest, kde sa natáčali niektoré scény z druhého dielu filmu Fontána pre Zuzanu z roku 1993.
