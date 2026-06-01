FOTO Vzácne stretnutie v Prahe: Habera s Peštovou po boku svetových hviezd! Čo dohadovali...?

PRAHA -V centre Prahy sa zišla mimoriadne zaujímavá spoločnosť. Pavol Habera s manželkou Danielou Peštovou strávili večer v kruhu svetoznámych osobností hudby a modelingu, pričom nechýbala ani supermodelka Elle Macpherson či americkí hudobníci Carmen Rizzo a Doyle Bramhall II.
Spevák Pavol Habera sa podelil o moment zo spoločenského večera v Prahe, kde sa stretol v spoločnosti svojej manželky Daniely Peštovej a viacerých známych osobností zo svetovej umeleckej scény. Pri jednom stole sa tak ocitli mená, ktoré majú v zahraničí výrazné postavenie. Austrálska supermodelka Elle Macpherson patrí medzi najikonickejšie tváre modelingového sveta a v 80. a 90. rokoch získala prezývku „The Body“ vďaka svojim úspechom na svetových prehliadkach aj titulných stránkach prestížnych magazínov.
Nechýbal ani americký hudobník Doyle Bramhall II, ktorý je uznávaný gitarista, skladateľ a producent. Dlhé roky spolupracoval s menami ako Eric Clapton či Roger Waters a patrí medzi rešpektovaných blues-rockových interpretov. Ďalším hosťom bol americký producent Carmen Rizzo, známy svojou prácou v oblasti elektronickej hudby a spoluprácou s viacerými medzinárodnými umelcami naprieč žánrami.
Spoločnosť doplnila aj Danielou Peštovou, ktorá je dlhodobo jednou z najúspešnejších českých modeliek s medzinárodnou kariérou. Spevák k fotografii pridal aj krátky odkaz: „Keď sme v Prahe, ďakujeme, Carmen, že si nás všetkých dal dokopy.“ Celý večer sa niesol v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, ktorá spojila svet hudby a modelingu na jednom mieste. Otázkou tak ostáva, či išlo len o priateľské stretnutie, alebo o pracovné posedenie, ktoré je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva.
