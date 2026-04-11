Ďurovčík oslávil 55 rokov! Pocisková sa rozplakala priamo na javisku: Jano, si pre mňa...

BRATISLAVA – Slzy, ovácie a silné slová! Presne takto oslávil svoje 55. narodeniny režisér Ján Ďurovčík. Kolegovia mu adresovali prenádherné slová, no tie najosobnejšie prišli práve od jeho expartnerky Nely Pociskovej.
Včera večer sa javisko Divadla JANART premenilo na výnimočné miesto plné emócií a spomienok. Narodeninový koncert „Ján Ďurovčík 55“ priniesol to najlepšie z česko-slovenského muzikálu a na pódiu sa vystriedali hviezdy ako Patrik Vyskočil, Jan Kříž, Mirka Partlová, Ján Slezák, Roman Tomeš, Lenka Rakár či Nela Pocisková.
A práve Pociskovej vyznanie Ďurovčíkovi rozplakalo publikum. „Keď poviem to, čo chcem povedať, tak sa rozplačem a nezaspievam pesničku," začala a už pri prvých slovách sa jej triasol hlas. „Je málo ľudí v mojom živote, ktorí pre mňa znamenajú tak veľa. Je málo ľudí v mojom živote, ktorí pre mňa urobili tak veľa. A je málo ľudí v mojom živote, ktorí mi vždy verili, nech sa dialo čokoľvek. A zato ti, Jano, z celého srdca ďakujem a vždy ti budem vďačná," tu už to speváčka a herečka nevydržala a hlas sa jej zlomil a oči jej zaliali slzy. „Sorry…“ ospravedlnila sa. Po týchto slovách ju prerušil obrovský potlesk z publika a následne odspievala pieseň Len kým tu si.
Sám Ján Ďurovčík sa snažil držať večer v pokore, no jeho slová prezradili, ako veľmi ho to zasiahlo. „Nechcel som, aby to bolo o mne, lebo najväčším zrkadlom mojej práce sú oni. Tí, ktorí stáli na tom pódiu. A sú vypiplaní, roky rokúce. Dnes sú to najväčšie hviezdy a robia tak, ako ja hovorím, to je kast Brodway. A potom, keď ti dajú spätne tie slová a aj diváci, tak pociťujem chvíľkové šťastie. Pre mňa je toto taký moment, kedy sa na chvíľočku oplatí žiť. Samozrejme, že tu je ešte môj syn, ale vďaka Barbore som mal to šťastie, že som to nikdy nemusel deliť. Rodina je pre mňa všetkým,“ priznal otvorene režisér, ktorého v jeho veľký večer prišli podporiť také mená ako Marianna Ďurianová, Vittekovci, Ľubomír Višňovšký, Iveta Tkáčová s dcérou, prezident Peter Pellegrini, Rasťo Sokol, Ondrej Kandráč s manželkou, Mirec Babjak, Martin Nikodým s partnerkou, významní lekári a ďalšie známe osobnosti.
„Pre tento okamih žijem,“ reagoval so slzami v očiach Ďurovčík. Na záver prezradil aj svoje najväčšie prianie: „Želám si, aby som mohol tvoriť. Kým budem tvoriť, bude moja rodina a vy, bude super.“ Večer sa niesol v znamení tých najväčších hitov z legendárnych muzikálov ako Atlantída, Ôsmy svetadiel, Vyznanie, Voda (a krv) nad vodou či The Duchon’s, ktoré publikum odmenilo neutíchajúcim potleskom. Jedno je isté – Ján Ďurovčík oslávil jubileum tak, ako sa patrí: veľkolepo, dojímavo a s jasným odkazom, že ešte rozhodne nepovedal posledné slovo. A čo ako prvé napadne známe tváre, keď sa povie meno Ján Ďurovčík?