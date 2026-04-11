Spojené kráľovstvo odkladá odovzdanie Čagoských ostrovov Mauríciu

LONDÝN - Spojené kráľovstvo odkladá svoj plán odovzdať Čagoské ostrovy, na ktorých sa nachádza strategická americko-britská vojenská základňa, Mauríciu. Uviedol to v sobotu hovorca britskej vlády po silnej opozícii zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje agentúra AFP. „Vždy sme hovorili, že v dohode budeme pokračovať len v prípade, že bude mať podporu USA,“ informoval hovorca.
Legislatíva potrebná na vrátenie súostrovia v Indickom oceáne Mauríciu nebola prijatá v stanovenom termíne a nový zákon pravdepodobne nebude predložený, informovala už skôr stanica BBC s odvolaním sa na predstaviteľov britskej vlády. Prezident USA Donald Trump v januári pripravovanú dohodu ostro kritizoval a odovzdanie ostrovov označil za „veľkú hlúposť“. Nachádza sa tam totiž dôležitá americko-britská vojenská základňa Diego Garcia.
V máji minulého roka sa Británia dohodla, že vráti suverenitu nad ostrovmi Mauríciu, pričom spomínaný vojenský objekt si chcela prenajať. Vláda premiéra Keira Starmera dohodu podporovala, no zároveň priznala, že bez Trumpovej podpory v jej naplnení nemôže pokračovať, uviedli noviny The Times. Zmluva o Čagoských ostrovoch mala určovať, že Británia odovzdá súostrovie vzdialené približne 2000 kilometrov severovýchodne od Maurícia, svojej bývalej kolónii, a zaplatí mu za prenájom základne na najbližšie storočie.
Starmer tvrdil, že medzinárodné právne rozhodnutia spochybnili britský nárok na ostrovy a že len dohoda s Mauríciom môže zaručiť fungovanie základne. V roku 2019 totiž Medzinárodný súdny dvor odporučil, aby Londýn súostrovie vrátil. Dohoda mala Británii zabezpečiť 99-ročný prenájom základne s možnosťou predĺženia. Vláda síce neuviedla, koľko by prenájom stál, ale nepoprela, že by išlo o približne 90 miliónov libier (približne 103 miliónov eur) ročne. Diego Garcia bola jednou z dvoch základní, ktoré Spojené kráľovstvo umožnilo USA využívať na „obranné operácie“ vo vojne proti Iránu.