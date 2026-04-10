Muži majú svoj vlastný G-bod! Vedci lokalizovali centrum NAJVÄČŠIEHO POTEŠENIA: Chcete zažiť intenzívnejšiu rozkoš?

USA - Hoci ľudia skúmajú ľudské telo už tisíce rokov, niektoré jeho aspekty zostávajú prekvapivo nepreskúmané. Najnovší výskum teraz priniesol zistenie, ktoré mení pohľad na mužskú sexualitu – penis má vlastné centrum intenzívneho potešenia, akýsi ekvivalent ženského „G-bodu“.
Vedci identifikovali oblasť nazývanú frenulárne delta, ktorá sa nachádza na spodnej strane penisu, v mieste, kde sa žaluď spája s telom. Ide o extrémne citlivú zónu s vysokou koncentráciou nervových zakončení, ktorá podľa odborníkov zohráva kľúčovú úlohu pri sexuálnom prežívaní. „Táto oblasť je bohato inervovaná a obsahuje husté zhluky nervových receptorov, ktoré vytvárajú intenzívne a špecifické pocity rozkoše,“ uvádza štúdia. Podľa autorov ide o vedecké potvrdenie existencie anatomického centra sexuálnej citlivosti, ktoré možno prirovnať k známemu ženskému G-bodu.
Ako vedci k objavu dospeli
Výskum prebiehal na vzorkách ľudského tkaniva získaného po smrti, informuje portál IFLScience. Vedci analyzovali penisy darované vede – išlo o vzorky od dospelých vo veku 45 až 96 rokov, ale aj o tkanivá plodov v rôznych štádiách vývoja. Vzorky boli detailne spracované a skúmané pod mikroskopom, pričom vedci sledovali rozloženie nervových zakončení. Práve v oblasti frenulárneho delta identifikovali najvyššiu hustotu receptorov, ktoré sa na rozdiel od iných častí penisu nevyskytujú izolovane, ale v zhlukoch.
Výskumníci zároveň skúmali aj vývoj nervového systému penisu. Zistili, že kľúčové senzorické receptory sa začínajú výraznejšie formovať až po 16. týždni vývoja plodu, čo pomáha lepšie pochopiť biologické základy sexuálnej citlivosti.
Dôležité zistenia aj pre medicínu
Objav má významné dôsledky aj pre medicínsku prax. Odborníci upozorňujú, že práve táto citlivá oblasť môže byť ovplyvnená pri niektorých chirurgických zákrokoch, najmä pri obriezke. „Frenulárne delta sa nespomína ani v najuznávanejších urologických učebniciach,“ upozorňujú odborníci. V niektorých prípadoch môže dôjsť k jeho poškodeniu, čo môže viesť k zníženiu citlivosti.
Ešte väčšie riziká predstavujú experimentálne zákroky, pri ktorých sa prerušujú nervy v penise. Tie môžu mať vážne následky vrátane straty sexuálnej citlivosti, erektilnej dysfunkcie či psychických problémov.
Výskum sa rozšíri aj na ženskú anatómiu
Vedci plánujú v podobnom výskume pokračovať aj v prípade ženských pohlavných orgánov. Upozorňujú, že napriek pokroku zostáva neuroanatómia vulvy a klitorisu stále nedostatočne preskúmaná. Cieľom ďalších štúdií je doplniť medzery v poznaní a priniesť komplexnejší pohľad na fungovanie ľudskej sexuality. Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Andrology.