Slovenský zabávač na FOTO z detstva: Dlho o ňom počuť nebolo... Viete o koho ide?

BRATISLAVA - Slovenský herec, moderátor a zabávač, ktorý si získal divákov svojím humorom. Spoznáte, o koho ide?
Slovenský herec, moderátor a zabávač sa narodil 24. apríla 1977 v Bojniciach, kde prežil svoje detstvo a prvé roky života. Už od mladosti inklinoval k umeniu, najmä k herectvu a vystupovaniu pred publikom. Svoj talent sa rozhodol ďalej rozvíjať štúdiom na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde získal pevné základy v oblasti dramatického umenia, pohybu aj hlasovej prípravy.
Po ukončení štúdia sa postupne začal presadzovať v televízii aj na divadelných doskách. Do povedomia divákov sa výraznejšie zapísal ako komediálna postava popleteného moderátora televízie Orava v relácii Jozefa Pročka „Je to možné?!“. Práve tento projekt mu priniesol popularitu a ukázal jeho schopnosť improvizácie, humoru a práce s charakterom.
Diváci si ho obľúbili pre jeho prirodzený prejav a schopnosť zabaviť široké publikum. Okrem zábavných relácií si vyskúšal aj úlohu moderátora počasia, čím dokázal, že je všestrannou televíznou osobnosťou. Jeho kariéra sa postupne rozšírila aj o účinkovanie v seriáloch, kde ukázal aj vážnejšiu hereckú polohu.
Výraznou rolou bola postava psychiatra Dr. Suchého v populárnom seriáli Ordinácia v ružovej záhrade, kde si získal priazeň divákov. Veľkým úspechom v jeho kariére bolo aj víťazstvo v tanečnej šou Let’s Dance. Dlho bolo o ňom ticho a po dlhých rokoch sa aktuálne objavil v novej sérii Let's Dance. V osobnom živote bol v minulosti vo vzťahu so slovenskou herečkou, s ktorou má syna. V súčasnosti je už dlhé roky šťastne zadaný so svojou partnerkou Evou. Viete o koho ide?