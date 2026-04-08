MIMORIADNE Problémy s dodávkami ropy cez ropovod Adria! Fico avizuje veľké zmeny pri NAFTE

BRATISALVA - Stav ropnej núdze na Slovensku trvá, naftu však slovenská rafinéria môže exportovať do okolitých krajín. Uviedol to počas rokovania vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD). Rafinéria Slovnaft v nedeľu (5. 4.) podľa slov predsedu vlády vrátila „ropnú pôžičku“ do štátnych hmotných rezerv.
„Po dohode zainteresovaných strán stav ropnej núdze zostáva, (ropná) pôžička je vrátená. Vládne nariadenie pokiaľ ide o tankovanie nafty na vozidlo zostáva v platnosti do 19. apríla. Platí, že sme vyradili z vládneho nariadenia tú časť, ktorá zakazovala rafinérii vyvážať svoje ropné produkty," spresnil predseda vlády.
Ceny pohonných látok rastú
V Európe podľa Sakovej stúpli ceny pohonných látok od začiatku vypuknutia konfliktu na Blízkom východe v priemere o 48 centov. „Na Slovensku vďaka konštruktívnej spolupráci s rafinériou Slovnaft nám stúpli v priemere ceny pohonných látok za posledné dva týždne o 10 až 15 centov. Aj dnešné ceny pohonných látok sú prijateľné pre slovenský trh,“ doplnila Saková.
Slovnaft zvyšuje spracovanie
„Vrátili sme ropnú pôžičku zo štátnych hmotných rezerv, bolo to 105.000 ton. Vrátili sme ropu, ktorá je zmesou arabskej ropy a ropy z Nórska. Slovnaft už spracováva ropu vo vyššej miere ako v čase, keď vypukla kríza, vtedy sme išli so spracovaním na úrovni 7000 až 7500 ton ropy denne. V súčasnosti sa spracováva približne 12.000 ton denne. Predpokladám, že Slovnaft pôjde na plný výkon v druhej polovici apríla,“ doplnil predseda predstavenstva Slovnaftu Gabriel Szabó.
„Dostali sme (od vlády) otázky, či sme schopní zabezpečiť zásobovanie slovenského trhu a zároveň exportovať naše produkty. Odpoveď je áno, Slovnaft je exportná rafinéria, približne 60 až 65 % celkovej produkcie Slovnaft bola historicky exportovaná na exportné trhy, najmä do blízkych krajín regiónu, teda krajín susediacich so Slovenskom,“ dodal Szabó.
„Informovali sme vládu aj o stave ropovodu Adria, ktorý ide z Omišajlu cez Maďarsko až na Slovensko. V prípade, ak sme sa snažili dostať do našich rafinérií typ ropy, ktorá má vyššiu viskozitu, tak sme videli, že vznikali nejaké problémy. Nevieme sa stále dohodnúť s chorvátskou stranou na testovaní tohto ropovodu. My by sme boli radi, ak by sme ho testovali od prístavu (Omišajl) až po naše rafinérie. Z chorvátskej strany dostávame spätnú väzbu, že oni chcú testovať len časť ropovodu. Myslíme si, že to nie je dostatočné,“ uzavrel šéf Slovnaftu.
Export motorovej nafty opäť povolený
Z vládou schválenej novely nariadenia, ktorým sa prijímajú opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze vyplýva, že zo Slovenska sa od piatka (10. 4.) bude môcť opäť exportovať motorová nafta.
„Dôvody, pre ktoré bolo prijaté opatrenie na dočasné obmedzenie vývozu motorovej nafty z územia Slovenskej republiky, postupne pominuli. Cieľom aktuálne predkladaného návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je zrušenie opatrenia podľa paragrafu 2 nariadenia, ktorým sa dočasne obmedzil vývoz motorovej nafty mimo územia Slovenskej republiky,“ uviedla Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR vo vládnom materiáli.
Ostatné opatrenia zostávajú
Ostatné obmedzenia, ako napríklad možnosť načerpať naftu do prenosnej nádoby v maximálnom objeme desať litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá, zostávajú v platnosti. SŠHR odôvodnila zmenu v nariadení aktuálnym vývojom situácie na trhu, keď rafinéria Slovnaft zabezpečila dostatok ropy prostredníctvom alternatívnych dodávateľských trás cez ropovod Adria a súčasne napĺňa svoje vnútrofiremné zásobníky tak, aby v období už od 14. do 15. apríla obnovila prevádzku rafinérie v plnom rozsahu. Slovnaft štandardne zásobuje pohonnými látkami niektoré lokality Česka a Rakúska.