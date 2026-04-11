Porotkyňa Let’s Dance ukázala sestru: Podoba? Žiadna!

HONGKONG - Laura Arcolinová sa fanúšikom pochválila aj svojou sestrou, ktorá ju navštívila v Hongkongu. Ak by ste čakali podobu medzi nimi, tak márne...
Laura Arcolinová momentálne nezažíva úspech iba na parkete prestížnych svetových súťaží, ale čoraz viac sa dostáva do povedomia aj ako porotkyňa populárnej šou Let’s Dance. Diváci si ju rýchlo obľúbili najmä pre jej profesionalitu, prirodzený šarm a úprimné hodnotenia. Napriek tomu sa však pre jej nabitý pracovný program stalo, že sa nemohla zúčastniť niekoľkých kôl natáčania. A rovnako to bude aj túto nedeľu, kedy ju naposledy nahradí zástupca. V tomto prípade to bude herečka Zuzana Fialová.
Tmavovláska totiž vedie mimoriadne dynamický život – neustále pendluje medzi Slovenskom a Čínou, konkrétne Hongkongom, kde sa venuje profesionálnemu tancu. Na parkete ju sprevádza nielen jej dlhoročný tanečný partner, ale aj manžel Massimo, s ktorým tvorí zohratú dvojicu nielen v práci, ale aj v súkromí.
Do Hongkongu ju prišla navštíviť aj jej sestra Miška spolu s partnerom, a tak si spoločne užili príjemné dni plné zážitkov. Zaujímavosťou pritom je, že napriek pokrvnému vzťahu by ste na prvý pohľad len ťažko uhádli, že ide o sestry. Okrem podobnej farby vlasov medzi nimi nenájdete výrazné črty, ktoré by ich spájali. Ich odlišný vzhľad tak prekvapil nejedného fanúšika.
Porotkyňa sa rozhodla podeliť o tieto momenty aj so svojimi fanúšikmi a dovolila im nahliadnuť do svojho súkromia. Priaznivci to ocenili, keďže jej životný štýl je pre mnohých nesmierne atraktívny a inšpiratívny. Na sociálnych sieťach Laura pravidelne zverejňuje zábery z príprav na súťaže, ukážky vystúpení či zákulisia skúšania kostýmov.