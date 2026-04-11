Dramatická nehoda na priechode v Nitre: Mladá žena skončila pod kolesami auta!

NITRA – Ráno na jednej z hlavných nitrianskych tepien poznačila nepríjemná dopravná nehoda. Na Hviezdoslavovej triede došlo ku kolízii osobného auta s mladou chodkyňou, ktorá v tom čase prechádzala po priechode pre chodcov. Na mieste zasahovali mestskí policajti aj rýchla zdravotná pomoc.
K nehode došlo na frekventovanej križovatke na Hviezdoslavovej triede. Celý incident sa odohral priamo pred očami hliadky mestskej polície, ktorá v danom úseku vykonávala dozor. Policajti spozorovali, ako osobné vozidlo pri prechádzaní križovatkou narazilo do mladej ženy, ktorá riadne prechádzala po vyznačenom priechode pre chodcov.
Mestskí policajti okamžite vyrazili na pomoc zrazenej žene. Podľa ich slov bola mladá Slovenka po náraze pri vedomí a s hliadkou komunikovala. Hoci na prvý pohľad nemala žiadne viditeľné krvavé zranenia, sťažovala sa na silné bolesti nohy.
Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc. Mestskí policajti zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu hliadky Policajného zboru.