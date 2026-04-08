Prieskum, ktorý LÁME situáciu aj v opozícii: Šimečka nie je na čele, predbehol ho TENTO muž!

BRATISLAVA - Prieskumy verejnej mienky mávajú rôznu podobu. Niekedy sa merajú opozičné sily ako také, no v tomto prípade sa jeho forma zamerala skôr na lídrov politického života vrátane hlavy štátu.
Prieskum pre portál 360tka.sk uskutočnila agentúra Focus. Urobila tak od 20. do 27. marca 2026 na vzorke 1 038 respondentov.
Na čele dôveryhodnosti u respondentov je prezident Peter Pellegrini so 40 percentami. Prekvapenie nasleduje na druhom mieste, kde nie je líder najsilnejšieho opozičného Progresívneho Slovenska, ale Slobody a Solidarity - Branislav Gröhling, ktorý šéfa PS len mierne predbehol a spolu s ním sa nachádza na 31 percentách.
Na svoje zatiaľ najvyššie maximum sa vyšplhal šéf hnutia Republika Milan Uhrík, ktorý získal aj s premiérom Robertom Ficom zo Smeru-SD po 29 percent.
Nasleduje Milan Majerský ako šéf Kresťanskodemokratického hnutia a Matúš Šutaj Eštok ako šéf koaličného Hlasu-SD s 26 percentami.
24 percent by získal predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď.
O percento menej by získal predseda Hnutia Slovensko a expremiér Igor Matovič. Za ním sa umiestnil Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany s 22 percentami a predposledné miesto by si zabral Boris Kollár zo Sme rodina s 19 percentami dôvery. Poslednú priečku obsadil László Gubík z Maďarskej Aliancie s 10 percentami.