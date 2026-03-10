Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!

BRATISLAVA - Kráľovná tanečného parketu je späť! Nela Pocisková po rokoch vymenila Petra Modrovského za Filipa Kucmana a v Let's Dance sa zvŕta ostošesť. Obľúbená herečka však otvorene priznáva, že zo stretnutia s ex Ďurovčíkom sa jej trasú kolená!
Nela Pocisková ponuku do špeciálnej tanečnej série prijala s obrovským nadšením a bez súhlasu rodiny. „Ja som sa ich nepýtala. Samozrejme, Filip vie, že tanec milujem a mám aj celkom slabosť na tento projekt. Povedala som si, že je to možno jedna z mojich posledných príležitostí vôbec niečo ukázať a že sa toho musím chopiť,“ vysvetľuje Nela.
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Celé Slovensko preto napäto sledovalo, čo jej po úvodnom tanci povie Ján Ďurovčík. Ten prišiel na rad po slovách chvály od troch kolegov porotcov - a napätie v štúdiu bolo citeľné. „Ja stále hovorím, že máloktorá herečka plače na scéne tak ako ty,“ začal Ďurovčík, ktorý okomentoval herecké vystúpenie v úvode tanca. Po Ďurovčíkových slovách diváci hneď cítili, že hodnotenie bude niečo viac než bežná porotcovská veta.
Nela sa však nezdržala a vtipne mu pripomenula: „Pozor, Jano, je tu Filip, dobre?“ Tento moment vyvolal spontánny smiech a jasne ukázal, že medzi bývalými partnermi stále nechýba humor a vzájomná pohoda. Pri ďalšom hodnotení sa Ďurovčík rozrečnil: „Poviem vám jeden zážitok. Skoro nikto neplače na scéne ako Nela. Ona vedela plakať počas 365 repríz a stále plakala. Nedávno sme robili Rómea a ja som vo svojej slabej chvíli hovoril svojim herečkám: ‚Bože, musíte plakať ako tá Nela, tá plakala v kuse a furt. A na to mi jedna z herečiek pred všetkými povedala: Jano, čuduješ sa, že tak dobre plakala? Veď žila s tebou.‘“ Celé štúdio sa rozosmialo a Nela vybuchla smiechom tiež, zatiaľ čo Ďurovčík ju vychválil: „Čisté, krásne, noblesné.“