Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur

Mnohí Slováci majú peniaze uložené na bežných účtoch a považujú to za optimálne riešenie. Často si však neuvedomujú, že inflácia postupne znižuje hodnotu ich úspor. Práve preto sa stále viac hovorí o investovaní ako o spôsobe, ktorý peniaze dlhodobo nielen ochráni, ale aj zhodnocuje.
Podľa prieskumu investuje približne štvrtina ľudí na Slovensku, pričom väčšina populácie túto možnosť v princípe nevylučuje. Mnohých však odrádza pocit, že ide o zložitú oblasť alebo že investovanie je určené len pre ľudí s vysokými finančnými rezervami.
Najväčšou bariérou býva strach a neistota
Dôvody, prečo ľudia s investovaním váhajú, sú často veľmi prirodzené – obavy z rizika a straty alebo predstava, že investovanie si vyžaduje rozsiahle znalosti finančných trhov.
Realita je však často prístupnejšia. Dôležitým krokom je pochopiť základný princíp. Investovanie je dlhodobý proces. Cieľom investovania je rast majetku, snaha pripraviť sa na dôchodok alebo ochrániť svoje úspory pred infláciou. Ľudia však často nevedia, kde začať alebo aký spôsob investovania je pre nich vhodný.
Investovanie je pre každého
Keďže investori majú rôzne očakávania a skúsenosti, Tatra banka sa snaží reagovať na potreby všetkých typov investorov – od úplných začiatočníkov až po tých skúsených.
Jednou z možností sú investičné stratégie, pri ktorých klient investuje s podporou do podielových fondov a portfólio je profesionálne riadené odborníkmi v banke.
Banka v takomto prípade pomáha vybrať vhodnú stratégiu podľa cieľov, časového horizontu a prístupu k riziku. Investičné stratégie sú vhodné najmä pre ľudí, ktorí sa nechcú sami zaoberať výberom konkrétnych aktív. Ak si chcete pred začiatkom investovania cez podielové fondy v Tatra banke orientačne vypočítať, ako by sa vyvíjali vaše pravidelné investície, pomôže vám investičná kalkulačka.
Novinkou v ponuke Tatra banky je aplikácia InvestQ, pre tých, ktorí chcú mať investovanie viac vo vlastných rukách. Používateľ v aplikácii získava prístup k ďalšej ponuke investičných možností – od akcií až po ETF fondy.
ETF fondy sú pritom obľúbené najmä preto, že umožňujú diverzifikovať investície – teda rozložiť peniaze medzi viacero spoločností alebo sektorov. V aplikácii je možné investovať do viac ako tisíc rôznych cenných papierov a podrobne sledovať vývoj portfólia v prehľadných grafoch či histórii výkonnosti.
„Keď sa ľudia na Slovensku rozhodujú, ako najlepšie zhodnotiť svoje úspory, často hľadajú spoľahlivého partnera, ktorý im ponúkne jasné možnosti a prostredie, ktorému môžu dôverovať. Tatra banka dlhodobo prináša rôzne formy investovania – od podielových fondov cez dlhopisy až po certifikáty. Nová aplikácia InvestQ teraz tieto možnosti ďalej rozširuje a klientom otvára ďalší priestor na investovanie,“ hovorí Peter Matúš, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Tatra banky.
Začať sa dá aj s menšími sumami
Jednou z bariér, ktorá ľudí od investovania často odrádza, je predstava, že potrebujú veľký kapitál. Začať sa dá aj s relatívne nízkymi sumami. V aplikácii InvestQ je možné napríklad investovať do vybraných ETF fondov napríklad aj za 10 eur alebo si kúpiť jednu akciu.
Investovanie cez InvestQ je v úvodnom období bez poplatkov za nákup a predaj cenných papierov aj za vedenie investičného účtu.
„Aplikácia je vhodná pre všetkých. Aj pre tých, ktorí si chcú investovanie len vyskúšať alebo pre tých, ktorí chcú zhodnotiť svoje finančné prostriedky a majú pocit, že investovanie je tá správna cesta,“ vysvetľuje Martin Kubík, člen predstavenstva pre IT a inovácie Tatra banky.
Koľko môžete získať?
Klienti, ktorí začnú pravidelne investovať cez InvestQ môžu teraz získať aj finančnú odmenu až do výšky 50 eur.
„InvestQ je vyústenie našej snahy priniesť klientovi na jednom mieste väčší výber investičných riešení, aby sme naplnili jeho očakávania a potreby. Chceme pomôcť klientom, aby boli zorientovaní v investičnom svete,“ dodáva Peter Matúš, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Tatra banky.
InvestQ si môžete aktivovať v pár jednoduchých krokoch a spárovať ju so svojou aplikáciou Tatra banka.
Upozornenie:
Marketingové oznámenie. Uvedené informácie majú výhradne informatívny charakter, nepredstavujú investičné poradenstvo ani inú investičnú službu, ani investičné odporúčanie a ani nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb a ani osobné odporúčanie na akékoľvek nakladanie s finančnými nástrojmi. Obsiahnutý súbor informácií nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom alebo výzvou na upísanie finančného nástroja v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Použitím tu uvedených informácií nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. S obchodovaním s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi je spojené riziko straty kapitálu a návratnosť investovaných prostriedkov nie je zaručená. Pred investovaním si pozorne preštudujte upozornenia súvisiace s daným typom investície, informácie o rizikách a príslušnú produktovú dokumentáciu.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.