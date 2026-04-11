Mulder z Aktov X na nákupoch so synom: FOTO Fíha, ten je ale fešák!

SANTA MONICA - Americký herec David Duchovny si počas voľného popoludnia v Santa Monica doprial oddych od pracovného tempa a vyrazil na nákupy so svojím synom Kyd Miller Duchovny. Z Kyda vyrástol poriadny fešák!
Americký herec David Duchovny, ktorého si fanúšikovia dodnes pamätajú najmä ako legendárneho Muldera zo seriálu Akty X, sa nedávno ukázal na verejnosti počas pokojného popoludnia v Santa Monica. Na Montana Avenue si vyrazil na nákupy – no tentoraz nebol sám. Spoločnosť mu robil jeho 23-ročný syn Kyd Miller Duchovny.
Už na prvý pohľad je jasné, že zdedil charizmu po slávnom otcovi. Mnohí fanúšikovia by sa určite zhodli, že z neho vyrástol skutočný fešák. Dvojica si spoločne užívala vzácne chvíle oddychu uprostred hercovho nabitého pracovného programu. Duchovny totiž aktuálne natáča nový seriál s názvom Soapbox v Los Angeles.
Napriek pracovným povinnostiam si však evidentne našiel priestor aj na rodinu. Zatiaľ čo sa David Duchovny naďalej venuje herectvu a televíznej tvorbe, jeho syn si razí vlastnú cestu v oblasti hudby a umenia. Po príjemne strávenom popoludní sa otec so synom presunuli späť k autu a následne zamierili smerom do Malibu. Syna Kyda a dcéru West má Duchovny s exmanželkou Téou Leoni, s ktorou tvorili pár dlhé roky.
Manželmi boli od roku 1997 až do roku 2014. Minulý rok však Duchovny otvoril novú kapitolu svojho života a opäť vstúpil do manželstva. Svoje „áno“ povedal o 33 rokov mladšej partnerke Monique Pendleberry. Dvojica spolu začala randiť už v roku 2017, keď mala Monique iba 23 rokov, zatiaľ čo herec mal v tom čase 56. Napriek výraznému vekovému rozdielu si však našli spoločnú reč. Na verejnosti sa spoločne však ukazovali len zriedka.