Štvrtok9. apríl 2026, meniny má Milena, zajtra Igor

Brutálna bitka na bratislavskom obchvate! VIDEO Lietali päste aj barle, hlava nehlava sa mlátili posádky oboch áut

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Reprofoto - Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Vyriešili si to ručne stručne! Vodiči na bratislavskej ceste predviedli šou, aká sa len tak nevidí. Čo presne incidentu predchádzalo, nateraz známe nie je. Polícia však zverejnila video, na ktorom vidieť dve stojaca autá uprostred cesty a ich posádky. Lietajú očividne nielen nadávky, ale aj facky, päste a dokonca barle.

Podľa záberov sa pochytili zrejme dvaja vodiči. Jednému z nich následne prišli na pomoc aj ďalší ľudia, ktorí s ním boli v aute, zrejme jeho rodina. Najskôr lietajú vzduchom iba päste, neskôr však môžeme vidieť, že na bitku je použité všetko, čo sa dá - dokonca aj barle, ktorými sa mládia hlava nehlava. Postupne sa pristavia aj ďalšie okoloidúce autá, aby konflikt upokojili.

Brutálna bitka uprostred cesty v Bratislave, vodiči si nič nedarovali (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV vykonávajú vyšetrovanie prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom výtržníctva, ku ktorému došlo dňa 05.04.2026 v čase krátko po 13.00 hod. na ceste č. I/2 v Mlynskej doline na úrovni ZOO Bratislava v smere do mesta," uviedla polícia. 

"Touto cestou vyzývame občanov, ktorým je známa totožnosť osôb na priloženom videu a majú akékoľvek informácie k ich súčasnému pohybu alebo pobytu a ktorí boli svedkami tohto incidentu, prípadne majú jeho priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby nás kontaktovali na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj," dodali. 

