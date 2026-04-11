POKLAD za 72-tisíc eur na internetovom bazáre? Inzerát po STO ROKOCH odhalil ukradnuté kráľovské tajomstvo!

VALENCIA - Vzácny historický dokument, ktorý sa považoval za dávno stratený, sa nečakane objavil na internete. Jeho stopa viedla až k viac než storočnej záhade.
Španielske úrady zaznamenali nečakaný úspech pri ochrane kultúrneho dedičstva. Po viac ako sto rokoch sa im podarilo vystopovať cenný rukopis zo 17. storočia, ktorý zmizol z archívu v meste Valencia. Na jeho existenciu upozornil až pokus o predaj cez internet. Dokument sa objavil počas rutinného sledovania online ponúk historických artefaktov, kde bol inzerovaný za takmer 72-tisíc eur. Práve tento inzerát spustil vyšetrovanie, ktoré napokon viedlo k jeho identifikácii, informuje Euronews.
Ide o opis pravidiel cechu výrobcov zamatu, ktoré pochádzajú ešte z roku 1479. Tieto nariadenia mali v minulosti zásadný význam – pomohli premeniť výrobu luxusných textílií z bežného remesla na uznávanú umeleckú činnosť a posilnili spoločenské postavenie samotného cechu.
Historické záznamy uvádzajú, že pravidlá boli prijaté vo februári 1479 a neskôr ich potvrdil aj kráľ Ferdinand Katolícky. Objavený rukopis tak predstavuje dôležité svedectvo o vývoji remesiel a spoločenských štruktúr v období neskorého stredoveku. Prípad zároveň poukazuje na to, že aj dlhodobo stratené artefakty sa môžu nečakane objaviť – a to dokonca na miestach, kde by ich čakal len málokto.