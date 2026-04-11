Urobil OSUDOVÚ CHYBU? Našiel obálku s 30-tisíc eurami a poctivo ju vrátil: Odmena, ktorú dostal, je ako FACKA do tváre!

BUENOS AIRES - Na autobusovej zastávke našiel obálku s vysokou hodnotou a rozhodol sa ju vrátiť majiteľovi. Namiesto uznania však prišlo sklamanie, ktoré vyvolalo diskusiu o tom, čo vlastne znamená poctivosť.
Nečakaný nález zažil koncom januára Mauricio Abdelnur, pracovník miestnej televízie v argentínskej Córdobe. Pri návrate domov skoro ráno objavil na autobusovej zastávke poškodenú obálku, v ktorej sa nachádzali šeky v hodnote približne 37 miliónov argentínskych pesos, čo predstavuje asi 30-tisíc eur podľa aktuálneho kurzu.
Najprv chvíľu čakal, či sa majiteľ nevráti, no keď sa tak nestalo, zobral obálku domov, informovali na televíznej stanici El Doce. O celej situácii povedal synovi, ktorý ho okamžite povzbudil, aby nález vrátil. Spoločne sa pustili do pátrania a pomocou internetu aj umelej inteligencie zistili, že šeky súvisia s poľnohospodárskou spoločnosťou v susednej provincii.
Ochrana cudzieho majetku
Mauricio firmu kontaktoval, no keď ho požiadali, aby cennosti poslal kuriérom, rozhodol sa konať inak. Sadol do auta a šeky odovzdal osobne. O to väčšie bolo jeho prekvapenie, keď za svoju snahu dostal odmenu len 30-tisíc pesos, približne 25 eur, čo predstavuje zanedbateľný zlomok hodnoty nálezu. Takáto suma ho zaskočila. V mnohých krajinách je totiž bežné, že nálezné dosahuje približne desať percent hodnoty veci. Mauricio preto požiadal o vyššiu odmenu a argumentoval tým, že prevzal zodpovednosť za ochranu cudzieho majetku.
Situáciu následne konzultoval s právnikom, ktorý mu potvrdil, že v prípade odovzdania nálezu cez políciu alebo banku by si mohol nárokovať výrazne vyššiu sumu – teoreticky až desať percent z celkovej hodnoty. Prípad vyvolal diskusiu aj na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo niektorí ľudia považujú vyššie nálezné za oprávnené, iní zdôrazňujú, že vrátenie cudzej veci by malo byť samozrejmosťou bez očakávania odmeny. Podľa nich je skutočnou „výplatou“ už samotný pocit, že človek urobil správnu vec.