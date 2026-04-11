Mrazivé svedectvo z osudnej nehody: Tomáš (†30) zahynul pri výkone práce, domov k synčekovi sa už nikdy nevráti!

ŠAMORÍN – Stačil zlomok sekundy a život mladého muža vyhasol priamo v práci. Štvrtkové ráno na rýchlostnej ceste R7 pri Šamoríne sa zmenilo na tragédiu. O život prišiel len 30-ročný cestár Tomáš, ktorý práve osadzoval dopravné značenie. Do vozidiel údržby v plnej rýchlosti vpálil terénny off-road. Tomáš, ktorý bol milujúcim otcom malého synčeka, nemal žiadnu šancu zareagovať.
K nešťastiu došlo krátko po šiestej hodine ráno na 20,5 kilometri v smere na Holice. Tomáš spolu s kolegami vykonávali údržbu na riadne označenom vozidle so svetelnou šípkou. „Podľa prvotných informácií mal 42-ročný vodič na vozidle Ford Raptor, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu naraziť do vozidla so signalizačnou šípkou a následne došlo k zrážke aj s vozidlom pred ním, z ktorého 3 muži vykladali prenosné dopravné značenie,“ informovala trnavská krajská polícia.
Podľa svedectva jeho kamaráta Petra urobili cestári maximum pre svoju bezpečnosť – 70 metrov za nimi stálo ďalšie, viac ako 3,5-tonové nákladné auto, ktoré malo slúžiť ako ochranný štít.
Žiaľ, ani to nestačilo. 42-ročný vodič na silnom vozidle mal údajne obiehať iné auto a nestihol sa včas zaradiť. „Čo ja viem, tak vodič osobného auta, ktorý údajne obiehal iné vozidlo idúce rýchlosťou 140 km/h, sa včas nezaradil a v plnej rýchlosti, bez akéhokoľvek brzdenia narazil priamo do ochrannej šípky a sprievodného vozidla. Ten náraz bol taký silný, že to ťažké ochranné auto doslova vystrelilo dopredu,“ cituje Petra Nový čas. Mladý cestár utrpel zranenia, ktorým napriek obrovskej snahe záchranárov podľahol.
Zostal po ňom malý synček
Tomáš nebol len svedomitý pracovník, ale predovšetkým milujúci otec. Jeho predčasný odchod zasiahol nielen rodinu, ale aj širokú verejnosť. „Odpočívaj v pokoji, Tomáš. Dávaj odtiaľ pozor na maminku, sestričku a hlavne na tvojho malého synčeka,“ píšu zdrvení blízki na sociálnych sieťach.
Pri nehode sa zranili ďalší traja cestári a aj samotný vodič Fordu. Toho museli s úrazom hlavy a podozrením na poranenie krčnej chrbtice transportovať záchranárskym vrtuľníkom najskôr do Dunajskej Stredy a následne do nemocnice Bory v Bratislave.
„Leteckí záchranári si prevzali do starostlivosti 42-ročného vodiča osobného vozidla, ktorý utrpel úraz hlavy a existovalo podozrenie na poranenie krčnej chrbtice. Po ošetrení bol v stabilizovanom stave operačným strediskom smerovaný do nemocnice v Dunajskej Strede. Na základe ďalších vyšetrení bol následne vrtuľníkom prevezený do Nemocnice Bory v Bratislave,“ uviedla letecká záchranná služba ATE.
Polícia už začala trestné stíhanie pre prečiny usmrtenia a ublíženia na zdraví. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy, ktorý má určiť presnú príčinu tragédie.