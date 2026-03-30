Láska z minulosti stále horí? Nela verejným vyznaním dohnala Ďurovčíka k slzám: Si génius!

BRATISLAVA - V tanečnej šou Let's Dance to z kola na kolo vrie čoraz viac! Zdá sa, že porotca Ján Ďurovčík a Nela Pocisková neskrývajú svoje sympatie. Ich emócie pred kamerami totižto jasne naznačujú, že láska z minulosti stále nevychladla, čo bolo vidno najmä po Nelinom tanečnom vystúpení.
V štvrtom kole šou Let's Dance sa okrem pôsobivých tancov odohrali aj nezabudnuteľné chvíle plné emócií a prekvapení, o ktoré sa postarala herečka Nela Pocisková. Na tanečnom parkete sa predviedla hneď dvakrát – najskôr vo viedenskom valčíku so svojím tanečným partnerom Filipom, a potom v druhom vystúpení, ktoré prinieslo ďalšie napätie a dramatické momenty. Tanečné páry boli totižto rozdelené do skupín a každá skupina mala svojho mentora z radov porotcov. Nela s Filipom si zatancovali spolu s Jánom Koleníkom a Dominikou Roškovou, ktorých mentorom bol porotca Ján Ďurovčík.
O Nele je dobre známe, že je veľmi ambiciózna a cieľavedomá, a všetko, čo robí, robí naplno. Viedenský valčík odtancovala s noblesou, no od porotcov sa dočkala zopár výčitiek. „Dneska som mala pocit, že sa vám tam vniesla taká štipka nervozity, ktorá vás na mnohých miestach rozhodila z párového kontaktu, akože ste neboli naraz, že to nebolo až tak harmonické ako sme to už videli, a mnohé prechody sa vám tiež nevydarili,“ poznamenala porotkyňa Tatiana Drexler, pričom jej hodnotenie doplnili aj Richard Genzer a Laura Arcolin. Naopak, Ďurovčík nešetril chválou. Keď prišli na rad známky, Nela očividne nebola spokojná – jej grimasami a reakciami na body jasne naznačila, že hodnotenie nezodpovedalo jej očakávaniam. Od každého jedného z porotcov si vyslúžila známku osem.