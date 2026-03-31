Totálny ošiaľ v Let's Dance: Ďurovčík odpálil TOP číslo večera, publikum vo vytržení!

Vystúpenie pod taktovkou Jána Ďurovčíka označili diváci za geniálne. (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA – Takéto vystúpenie tu ešte nebolo! V závere Let's Dance prišlo k výbuchu emócií. Diváci zostali v nemom úžase a zhodli sa, že išlo o NAJ vystúpenie večera, za ktorým stojí jediný muž – Ján Ďurovčík!

Práve tím Jána Ďurovčíka si pripravil veľkolepé finále v podobe legendárnej Roxanne z Moulin Rouge a to, čo nasledovalo, dostalo publikum do kolien. Na parkete zažiarilo Slovenské divadlo tanca spolu s Jánom Slezákom, no obrovské prekvapenie prišlo v momente, keď sa k nim pridali aj Ján Koleník a Nela Pocisková. Tí nielenže brutálne tancovali, ale aj naživo zaspievali.

Tanečné a spevácke vystúpenie Nely Pociskovej a Jána Koleníka pod taktovkou porotcu Let’s Dance Jána Ďurovčíka.  (Zdroj: TV Markíza)

Výsledok? Zimomriavky po celom tele, slzy v očiach a standing ovation, ktorý nemal konca. Celá Incheba stála na nohách a skandovala meno Ďurovčík. V tej chvíli sa stalo niečo magické a televízna šou sa zmenila na veľké divadlo, ktoré zanechalo hlboký dojem. Ani porotcovský kat neskrýval dojatie. „Bol to jeden z najkrajších týždňov, aké som za posledné obdobie zažil. Oni boli tak nadšení, padali na hubu, ale makali. Vy ste pre mňa boli dar,“ priznal úprimne.

Emócie lomcovali aj účinkujúcimi. Koleník otvorene priznal, že ho tento týždeň poriadne vyčerpal, no zároveň mu dal oveľa viac. Pocisková zašla ešte ďalej a venovala svojmu objaviteľovi nádherné slova. „Jana poznajú všetci ako kata, je to jediný človek, ktorého poznám, ktorý dokáže z človeka vytiahnuť všetko. Ak by mi niekto povedal, že s polozlomeným rebrom toto dám, tak mu neuverím. Jano, ty si génius.“ 

Famózne záverečné číslo Let's Dance v réžii Ďurovčíka: Koleník je hviezda, Nela bohyňa! (Zdroj: TV Markíza)
A nadšenie sa okamžite prelialo aj na sociálne siete. Diváci neskrývali emócie a boli z vystúpenia nadšení. „Najlepšie číslo večera,“ zhodli sa viacerí, no objavili sa aj silnejšie slová. „Človek si po všetkých tých skvelých tancoch večera povie, že už ho nič neprekvapí a potom bum! Ďurovčík team. To bola emočná nálož,“ napísal jeden z divákov. Mnohým vystúpenie doslova vyrazilo dych. „Bolo to geniálne. Zimomriavky, hrča v krku, slzy v očiach… veľké bravó,“ odkázali nadšení fanúšikovia. Iní pridali aj veľké uznanie: „Ján Ďurovčík je pán choreograf. Úchvatné vystúpenie.“

Padali dokonca aj prirovnania k legendám. Niektorí diváci vytiahli meno nezabudnuteľného režiséra Jozef Bednárik (†65): „Béďo by bol spokojný. Ďurovčík je inšpiratívny. Viac ľudí ako je on!“ zaznelo v komentároch. A možno najvýstižnejšie to zhrnul jeden z divákov: „Ani si neuvedomujeme, čo sme dnes mohli vidieť – a zadarmo.“ Jedno je isté – toto nebolo len obyčajné tanečné vystúpenie. Toto bol moment, ktorý zdvihol na nohy stovky divákov v Inchebe a desaťtisíce pri televíznych obrazovkách a zanechal zimomriavky ešte dlho po jeho skončení. A Ján Ďurovčík? Ten opäť dokázal, že keď ide o veľké emócie, je jednoducho neprekonateľný.

