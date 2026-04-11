Sekundy od TRAGÉDIE v Egypte: Český turista si dal do plaviek mušľu, ktorá ZABÍJA do pár minút! Najnebezpečnejší tvor?

HURGADA - Nevinný suvenír z dovolenky sa môže zmeniť na vážne riziko. Svoje o tom vie aj turista, ktorý si z pláže odniesol niečo, čo ho mohlo stáť zdravie, alebo aj život.
Egyptské pobrežie každoročne láka tisíce dovolenkárov, ktorí si chcú odniesť domov aj malý kúsok mora. Zbieranie mušlí či ulít sa môže zdať ako neškodná aktivita, no nie vždy je to tak. Český turista Pavel zažil situáciu, ktorá ho prinútila prehodnotiť tento zvyk, informuje portál tn.cz. Na pláži si všimol zaujímavú ulitu, ktorú si bez váhania vložil do vrecka plaviek a odniesol k ležadlu. Až neskôr začal zisťovať, čo vlastne našiel.
Jeden z najnebezpečnejších morských živočíchov
Ukázalo sa, že držal v rukách homolicu mapovú – jedného z najnebezpečnejších morských živočíchov v oblasti Červeného mora. Ako neskôr priznal, mal obrovské šťastie, že ho tvor neporanil. V čase nálezu mohol byť neaktívny alebo uhynutý. Tento druh slimáka patrí medzi mimoriadne jedovaté. Jeho toxín môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie vrátane ochrnutia či problémov s dýchaním. V niektorých prípadoch môže byť následkom aj život ohrozujúci stav, pričom neexistuje špecifický protijed.
Pavel zdôrazňuje, že jeho cieľom nie je šíriť paniku, ale upozorniť na opatrnosť. Podľa neho stačí dodržiavať základné pravidlá – najmä nedotýkať sa neznámych morských tvorov a nič si bez overenia nebrať so sebou. Homolica mapová sa prirodzene vyskytuje v tropických vodách Indického a Tichého oceána. Často býva čiastočne zahrabaná v piesku, čo z nej robí nenápadné, no potenciálne nebezpečné prekvapenie pre nič netušiacich dovolenkárov.