Policajti zasahovali u chorej 80-ročnej mamy Jána Ferenčáka! VIDEO Rozzúrený poslanec: Gestapácke metódy a lynč

Ferenčák je vytočený na najvyššiu možnú mieru a vojna medzi ním a Šutajom Eštokom sa vyostruje.
Ferenčák je vytočený na najvyššiu možnú mieru a vojna medzi ním a Šutajom Eštokom sa vyostruje.
KEŽMAROK/BANSKÁ BYSTRICA - Už je to niekoľko týždňov, čo sa vyostruje spor medzi bývalým poslancom Hlasu-SD, primátorom Kežmarku Jánom Ferenčákom a predsedom Hlasu-SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Šutaj Eštok podľa Ferenčáka zneužíva políciu na svoje politické ciele, pričom najnovšie ho významne vytočil záznam z bezpečnostných kamier domu, kde prebýva jeho 80-ročná matka v komplikovanom zdravotnom stave. Prišli za ňou policajti, kým bol Ferenčák na výsluchu v Banskej Bystrici!

VIDEO Ferenčák sa ostro vyhranil voči spôsobu, akým sa polícia začala zaujímať už aj o jeho zdravotne indisponovanú matku:

Ferenčák Šutaja Eštoka ostro skritizoval za zásah polície v jeho dome, kde vraj prišli za matkou primátora Kežmarku (Zdroj: Facebook/Ján Ferenčák)

Celá verejnosť sa začala významným spôsobom zaujímať o spor medzi ministrom vnútra a vylúčeným poslancom z Hlasu-SD. Primátor Kežmarku čelí významnej kritike aj pre uniknuté video z garáže, kde bolo počuť šušťanie tisícov bankoviek o údajnej hodnote vyše 45-tisíc eur. Ferenčák sa bráni, že vraj išlo o ústnu dohodu pôžičky, ktorú z tohto dôvodu vraj ani neuviedol v majetkovom priznaní.

Primátor je vytočený na najvyššiu možnú mieru, polícia si prišla po jeho chorú matku!

Teraz sa však otvára úplne nový front konfliktu, keďže polícia sa už evidentne začala zaujímať aj o matku Ferenčáka. Tá je v komplikovanom zdravotnom stave a vo svojich 80 rokoch sa presúva z miesta na miesto barlami a je odkázaná na špeciálnu starostlivosť. Práve to Ferenčáka vytočilo na maximálnu možnú mieru a spustil novú verbálnu paľbu na ministra.

"Praktiky ŠtB sú späť," začal ostro útok na Šutaja Eštoka primátor Kežmarku Ferenčák. Ten sa v rámci prezentovania dôkazov rozhodol do svojho vyjadrenia nastrihnúť aj zábery z bezpečnostnej kamery, na ktorých je vidieť práve v čase, kedy bol Ferenčák na výsluchu ÚBOK v Banskej Bystrici. Ten sa konal v stredu 8. apríla. Práve v tom čase počas doobedia o 10:50 hodine vidieť, ako sa k domu Ferenčáka približuje policajné motorové vozidlo.

Zdá sa vám toto normálne? Pýta sa Ferenčák, ktorý bol v čase policajnej návštevy v Bystrici

"Keď som bol na výsluchu, kam som išiel dobrovoľne a vysvetľoval som vyšetrovateľovi nezmysly, ktoré sú voči mne kladené a zároveň v tom istom čase Eštok pošle policajtov po vašu 80-ročnú matku domov, ktorá je o barlách v 5. stupni odkázanosti na opatrovateľkou a prídu k nej štyria policajti, aby ju vytiahli z domu na výsluch! Zdá sa vám toto normálne?!" rozčuľuje sa Ferenčák vo videu.

Ferenčák bol v inkriminovanom čase na výsluchu k jeho kauze v Banskej Bystrici aj s advokátom Petrom Kubinom.

Šutaj Eštok musí odstúpiť, toto je gestapácky lynč zo 60. rokov, kričí Ferenčák

Ferenčák doplnil, že jeho matka je po dvoch operáciách, pričom polícia vraj vedela, že Ferenčák je na výsluchu. "Ak opatrovateľka povie, že ona bez nej neodíde, pretože zodpovedá za jej stav, aby sa jej niečo nestalo, tak sa otočia a odídu, pretože oni povedia, že ju na tom výsluchu nechcú. Že chcú len túto 80-ročnú ženu, aby ju dostali na výsluch štyria policajti? S účelom akým? Čo chceli od nej?" pokračoval v hneve Ferenčák a požaduje okamžitý koniec Šutaja Eštoka vo funkcii. Podľa neho zneužíva právomoci verejného činiteľa. Ide vraj o "policajný lynč s gestapáckymi metódami 60. rokov".

Ferenčák ešte pre redakciu Topky.sk spresnil, že policajti na videu jeho matku nakoniec neodviedli pre jej zlý zdravotný stav, pričom polícia odmietla prítomnosť opatrovateľky na výsluchu. Zásah prebehol v dome v Kežmarku, kde dnes už nezaradený poslanec žije s mamou v jednej domácnosti.

Danú akciu podľa všetkého nerealizovali ani kežmarskí a ani prešovskí policajti

V súvislosti s policajnou návštevou v dome matky poslanca sme sa obrátili aj na policajné orgány, aby vysvetlili, za akým účelom sa tam vybrali. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová pre Topky.sk potvrdila, že policajti Okresného riaditeľstva PZ Kežmarok a ani Krajského riaditeľstva PZ Prešov uvedenú udalosť nerealizovali.

Článok budeme aktualizovať.

