Raz to muselo prísť: Let's Dance po 5. kole opúšťa tento pár!

BRATISLAVA – Piaty večer tanečnej šou prináša okrem tanečných súbojov jedno veľmi príjemné osvieženie. Do porotcovského kresla totiž zasadla skúsená Dagmar Hubová, ktorú diváci poznajú z predošlých sérií Let’s Dance.
Tanečný parket sa dnes večer rozžiaril v piatom Veľkonočnom kole tanečnej šou Let’s Dance. Jakub Jablonský a Anna Riebauerová tancujú Tango, zatiaľ čo Nela Pocisková s Filipom Kucmanom predvedú dramatické Paso doble. Nežnú atmosféru pripravuje Zuzana Porubjaková s Matyášom Adamcom v Rumbe, a Kristián Baran s Eliškou Betákovou sa predstavia s rytmom Samby.
Juraj Mokrý s Natáliou Glosíkovou si trúfnu na energický Jive, zatiaľ čo Gabriela Marcinková s Jaroslavom Ihringom sa rozhodli pre elegantný Slowfox. Ján Koleník s Dominikou Roškovou zakončia večer dynamickým Jiveom, ktorý určite nenechá divákov sedieť pokojne na miestach. Okrem klasických spoločenských tancov predvedú páry aj folklórny tanec, ktorý budú tancovať v skupinách.
Do porotcovského kresla namiesto Laury Arcolinovej zasadla obľúbená Dagmar Hubová, ktorá tak ako pred rokmi hodnotí tanečné výkony s typickou eleganciou a odborným pohľadom. Diváci poznajú pani Hubovú ešte z úplne prvých sérií tanečnej šou, kde sedela po boku nezabudnuteľného choreografa a režiséra Jožka Bednárika († 65).
Dnes nás čaká kombinácia vášne, napätia a elegancie – každý krok rozhoduje a každý pohyb rozpráva svoj príbeh. Napätie graduje s každým tancom, pretože jeden z párov bude opäť musieť šou opustiť.
Veľkonočné kolo tanečnej šou otvoril detský folklórny súbor Prvosienka. Tanečníci v nádherných slovenských krojoch rozprúdili skvelú náladu. Vyše tisíc divákov v publiku ich odmenilo burácajúcim potleskom. Ani porotcovia nezaostávali a obliekli si ľudové kroje. Moderátori privítali Dagmar Hubovú krásnymi slovami. „Aj keď som v porote nebola, sledovala som to stále a som rada, že ešte vo svojom veku sa môžem takto rozlúčiť," povedala s úsmevom pani Hubová, ktorá vyzerá napriek svojmu veku perfektne.
Prvým tanečným párom večera sú Juraj Mokrý a Natália Glosíková, ktorí predviedli energický jive na song Elvisa Plresleyho Blue Suede Shoes. Mokrý s nalepenými bokombradami povykrúcal svoju tanečnú parketu a aj napriek svižnému tempu sa chvalabohu nezopakoval prešľap z minulého kola, kedy dvojica zakopla a zrútila sa k zemi. „Takto to nezatancuje ani Tribula. Nevyšlo mi nič, ale život ide ďalej," zhodnotil Juraj, ktorý pani Hubovej daroval plyšového králika.
„Jeho nohy ten rytmus cítili a šľapali jak mali, ale ten vršok... Juraj, tie roky sa na nás podpísali. Aj tak ti gratulujem a cením si, že si sa tu takto predviedol," zhodnotila hosťujúca porotkyňa. „Našiel som tam jive, ale stálo ma to práce," povedal Genzer. Podľa slov Tatiany Drexler je dôležité si uvedomiť, že táto šou nie je o napodobňovaní hviezd, ale o tancovaní. Dvojica si vytancovala 23 bodov.
Na parket prichádza Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring.Inchebou sa ozývajú prvé tóny songu Drunk In Love a dvojica tancuje slowfox. Dnešná vizáž herečke obzvlásť pristane - krásny mejkap a rozpustené vlasy s dlhými príčeskami jej veľmi lichotia. „Ja som zosnovala túto choreografiu. Chcela som si skúsiť tanec, ktorý bude takýmto malým divadielkom," reagovala po dotancovaní Gabika.
„Som plný dojmov z oboch strán toho spektra. Neviem, ale nebolo to nejké rýchle na slowfox?" zhodnotil Ďurovčík. „To, čo ste tam pridali - odbehnutie k vode, tuto, že opitý. Nechápem ako vás hudba a slowfox priviedli k takýmto prvkom," myslí si Hubová. Pani D. kreativitu v choreografii tiež príliš neocenila, práve naopak. Marcinkovú hodnotenie nepotešilo, v jej tvári sa zračilo sklamanie. Dvojica si vytancovala 29 bodov.