Sobota11. apríl 2026, meniny má Július, zajtra Estera

Po protestnom koncerte v Budapešti pomáhali účastníci upratať námestie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Po sedemhodinovom predvolebnom protestnom koncerte, ktorý sa v piatok konal na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere), pomohli mnohí účastníci podujatia v noci technickým službám s upratovaním námestia a okolitých ulíc. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.

Server index.hu ale vyzdvihol, že po 23.00 h viacerí mladí ľudia odchádzajúci z koncertu trhali a poškodzovali plagáty kandidátov vládnej strany Fidesz, pričom boli aj takí, ktorí ich podpaľovali. Na koncerte zorganizovanom hnutím Občiansky odpor (Polgári Ellenállás) sa zúčastnil stotisícový dav. Starosta mestskej časti Terézváros Tamás Soproni sa v príspevku na Facebooku poďakoval organizátorom podujatia a účastníkom koncertu za pomoc pri upratovaní odpadkov po koncerte.

Cieľom podujatia bolo „prebudiť“ politicky pasívnych ľudí a vyjadriť kritiku voči súčasnému politickému systému v Maďarsku. Koncert sa začal o 16.00 h a trval do 23.00 h, vystúpilo na ňom vyše 40 účinkujúcich. Parlamentné voľby v krajine sa konajú v nedeľu. Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej líder Viktor Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010 a v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu.

Viac o téme: VoľbyProtestMaďarskoKoncert
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ján Ďurovčík oslávil 55 rokov, takto ho vnímajú osobnosti: Je synonymom...
Prominenti
Hana Lasicová s dcérou Ester - Gen Alpha vs. Gen X
Prominenti
Ukázala nového partnera! Šišková je znova zamilovaná: Tento sympaťák si získal jej srdce
Prominenti

Domáce správy

Vstúpi Vašečka do klubu KDH? Poslanci sa vyjadrili TAKTO
Domáce
Ficove vyjadrenia voči Záleskej sú podľa ZOJ typickým príkladom kriminalizácie sudcu
Domáce
Dramatická nehoda na priechode v Nitre: Mladá žena skončila pod kolesami auta!
Domáce
Samove hry v Devínskej Novej Vsi: Príďte zažiť históriu, atmosféru a hudbu
Bratislava

Zahraničné

Spojené kráľovstvo odkladá odovzdanie Čagoských ostrovov Mauríciu
Zahraničné
Škandál pred voľbami! Sieť účtov z Nigérie tlačí Orbána k moci: Experti hovoria o zasahovaní z Moskvy
Zahraničné
Estónsko kupuje ďalšie raketomety HIMARS: Posilňuje tak svoju obranu
Zahraničné

Prominenti

Mulder z Aktov X na nákupoch so synom: FOTO Fíha, ten je ale fešák!
Zahraniční prominenti
Ďurovčík oslávil 55 rokov! Pocisková sa rozplakala priamo na javisku: Jano, si pre mňa...
Domáci prominenti
Melanii Trump definitívne praskli nervy, prehovorila o Epsteinovi: Samé špinavosti!
Zahraniční prominenti
Porotkyňa Let’s Dance ukázala sestru: Podoba? Žiadna!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

POKLAD za 72-tisíc eur na internetovom bazáre? Inzerát po STO ROKOCH odhalil ukradnuté kráľovské tajomstvo!
Zaujímavosti
Sekundy od TRAGÉDIE v Egypte: Český turista si dal do plaviek mušľu, ktorá ZABÍJA do pár minút! Najnebezpečnejší tvor?
Zaujímavosti
Muži majú svoj vlastný G-bod! Vedci lokalizovali centrum NAJVÄČŠIEHO POTEŠENIA: Chcete zažiť intenzívnejšiu rozkoš?
Zaujímavosti
4 druhy zeleniny, ktoré by ste mali kupovať mrazené, nie čerstvé
vysetrenie.sk

Dobré správy

Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Domáce

Ekonomika

Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Štát chystá nový bič na rodičov: Pre záškoláctvo môžu prísť o prídavky na deti!
Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!

Šport

Česko U18 – Slovensko U18: Online z priateľského hokejového zápasu
Reprezentácia
Príprava pred domácimi MS vrcholí: Slováci po výbornom úvode zdolali aj Česko
Reprezentácia
Košický kapitán Chovan: Séria je stále otvorená, Marcinko si praje najkrajší darček
Tipsport liga
Máme pred očami supertalent? Britským tenistkám pomohla k postupu 17-ročná debutantka
Pohár Billie-Jean Kingovej

Auto-moto

TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
Klasické testy
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Najžiadanejšie pracovné pozície: Ktoré profily firmy hľadajú a čo najviac chcú uchádzači?
Trendy na trhu práce
Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
Zahraničné
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
Mám prácu
10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
Zahraničné

Varenie a recepty

12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Technológie

Nestačí mať len vodu a správnu teplotu. Vedci práve zistili, prečo je život vo vesmíre taký vzácny
Veda a výskum
Čína hlási batériový prelom, do rovnako veľkého článku dostali viac energie
Veda a výskum
Ukrajina tvrdí, že za mesiac zničila rekordných 33 000 ruských dronov
Moderná vojna a konflikty
Ruskí hackeri znova udreli: Pod paľbou bolo aj Slovensko a ďalší partneri, ktorí pomáhajú Ukrajine
Bezpečnosť

Bývanie

Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur

Pre kutilov

Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Záhrada
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Údržba a opravy
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Recepty
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zahraničné celebrity
KVÍZ: Aké mali tieto hviezdy povolanie predtým, než prerazili? Dáte aspoň 3 správne odpovede z 10?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Domáce
Domáce
