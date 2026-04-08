Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!

ZÁHREB - Chorvátsko má vyše 5 700 kilometrov pobrežia, viac než tisíc ostrovov a k tomu navyše aj priezračné more. Dokonca to úplne najčistejšie v Európe.
Jadranská krajina dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov a v posledných rokoch získava ešte silnejšiu pozíciu. Krištáľovo čistá voda je magnetom pre turistov, jachtárov a aj rodiny s deťmi. A nie je to len hocijaké tvrdenie.
Chorvátsko je dlhodobá jednotka
V roku 2024 Európska komisia a Európska environmentálna agentúra označili chorvátske more za najčistejšie v Európe. V rámci testu bola monitorovaná kvalita vody v 27 členských štátoch EÚ. Z 894 testovaných pláží v Chorvátsku získalo až neuveriteľných 99,1 percent z nich vynikajúce hodnotenie kvality. Nejde však o ojedinelé prvenstvo, ale dlhodobú líderskú pozíciu.
Chorvátske pláže však okrem čistoty vody ponúkajú aj certifikát v podobe Modrej vlajky. Táto medzinárodná značka garantuje prísne ekologické, bezpečnostné, hygienické a prevádzkové štandardy. Dovolenkári sa tak naplno môžu sústrediť iba na relax.
Tyrkysové more s unikátnym ekosystémom
Priezračné more v Chorvátsku ponúka viditeľnosť do veľkých hĺbok. Vďaka vynikajúcej čistote môžete na vlastné oči uvidieť morský ekosystém s tými najrozmanitejšími rastlinnými a živočíšnymi druhmi.
Región je bohatý aj na rozmanitosť koralov s viac než 116 druhmi. Medzi ikonické miesta patrí ostrov Zlarin, často nazývaný aj ostrov koralov. Jadran je aj významnou oblasťou na kŕmenie a zimovanie morských korytnačiek a šťastlivci môžu natrafiť aj na delfína skákavého.
Raj pre jachtárov
Chorvátsko je považované za jednu z top jachtárskych destinácií na svete. Prispieva k tomu nielen kombinácia stabilného vetra, bezpečných podmienok, ale aj kvalitná infraštruktúra. To všetko robí z Jadranu ideálne miesto pre skúsených moreplavcov aj úplných začiatočníkov.
Rozmanitosť a blízkosť viacerých ostrovov a zátok ponúka nekonečné možnosti objavovania – od rušných prístavov až po skryté lagúny, kde si môžete vychutnať absolútne súkromie. Plavba pozdĺž chorvátskeho pobrežia prináša pocit slobody a pokoja, ktorý je dnes čoraz vzácnejší. Každý deň môžete kotviť na inom ostrove a objavovať nové zákutia, pričom vás všade sprevádza čisté more a nedotknutá príroda.
Čoraz väčší dôraz na bezpečnosť
Jedným z hlavných dôvodov v súčasnosti, prečo si Chorvátsko získava srdcia turistov, je vysoká úroveň bezpečnosti. Krajina patrí medzi najbezpečnejšie destinácie na svete, čo z nej robí ideálne miesto pre rodiny s deťmi. Pokojné zátoky, čisté pláže a kvalitné služby vytvárajú prostredie, kde si oddýchnu rodičia aj najmenší.
Ak chcete konkrétne fakty, tu ich máte. Chorvátsko sa umiestnilo medzi 20 najbezpečnejšími krajinami sveta (podľa Global Peace Index). Navyše drží titul najbezpečnejšej európskej krajiny na nočné prechádzky (Numbeo). Ak hľadáte tip na dovolenku, práve ste našli spoľahlivú voľbu.
Vyberte si lokalitu, ktorá vás očarí
Ak hľadáte destináciu, kde sa spája čistota mora, bezpečnosť, prírodná krása a nekonečné možnosti objavovania, Chorvátsko je jasnou voľbou. Či už sa rozhodnete pre oddych na pláži alebo dobrodružnú plavbu medzi ostrovmi, jedno je isté – krištáľovo čisté more vás nesklame. Stačí si len vybrať lokalitu, ktorá sa vám páči. Na výber máte z obrovskej ponuky!
Advertoriál pripravený v spolupráci s Croatia.hr.