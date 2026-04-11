Viktor Vincze sa lúči s tým, čo miloval najviac: Definitívny koniec!

BRATISLAVA - Vinczeovci sú už kompletná štvorčelnná rodina. Príchod dcérky do rodiny ešte viac rozjasnil ich životy. Viktor priznal, že mu nechýbajú kamery ani sláva, skôr ľutuje stratené priateľstvá a vzťahy. A čo hovorí Adela pri sledovaní relácií, v ktorých kedysi držali žezlo vtipu a zábavy práve oni?
Moderátor a pilot Viktor Vincze je už nejaký čas dvojnásobným otcom a rozrastajúca sa rodinka je momentálne stredobodom jeho vesmíru. Po príchode dcérky išlo všetko ostatné bokom, no pri otázke, čo mu z pracovného života chýba viac, má Viktor jasno. Hoci sa musel stiahnuť z televíznych obrazoviek, oveľa väčšiu prázdnotu cíti inde. „Určite mi viac chýba pilotovanie. Stálo ma veľmi veľa energie, času, peňazí a odriekania. Zrazu je to preč a možno už navždy bude preč, čiže to je niečo, s čím sa vysporadúvam,“ priznal Viktor úprimne pre Topky.sk.
Napriek tomu, že nedeľné večery v nablýskanej šou Let's Dance sú už pre neho minulosťou, Vinczeovci na šou nezanevreli. Ani jeden z nich si ju nenechá ujsť, hoci v obmedzenom režime. „Pozeráme každú nedeľu, Adelka nezvládne do konca, lebo je unavená, a potom jej prerozprávam, čo sa udialo. Let's Dance je srdcová šou a máme na to spomienky. Nie je to zrazu, že fuj, už vás nikdy nechcem vidieť...“ dodal Viktor.
Práve pri sledovaní šou, ktorej kedysi obaja udávali tempo, sa natíska otázka, či ich nepichne pri srdci pri pohľade na kolegov. Adela ani pri tejto téme neostala nič dlžná svojej otvorenosti...
