Schudnutá exjojkárka: Veď je už tenká ako palička!

BRATISLAVA - Z televíznych obrazoviek síce zmizla, no jej premena rozhodne neostala bez povšimnutia. Ema Fajnor, známa z relácie Nákupné maniačky, prešla výraznou zmenou.
Ema Fajnor sa síce na televíznych obrazovkách už neobjavuje, no so svojimi fanúšikmi zostáva v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí, kde je stále aktívna a pravidelne zdieľa momenty zo svojho života. Do povedomia širokej verejnosti sa dostala najmä vďaka jojkárskej relácii Nákupné maniačky, v ktorej po boku Mariána Hornyaka pôsobila ako stylistka a porotkyňa.
Práve tam si ju diváci zapamätali nielen pre jej módny vkus a úprimné hodnotenia, ale aj pre jej výraznú osobnosť. Od jej účinkovania v televízii však ubehol už nejaký čas a Ema prešla viditeľnou premenou. Kým v období pôsobenia v šou ju diváci poznali ako bacuľku, dnes je všetko inak. Rozhodla sa pre zásadnú zmenu životného štýlu, na ktorej intenzívne pracovala, a výsledky na seba nenechali dlho čakať.
Už začiatkom minulého roka otvorene prehovorila o svojej ceste za zdravším ja. „Zmenila som stravu v apríli. Začala som na váhe 92 kíl,” prezradila ešte začiatkom minulého roka. Popri úprave jedálnička zaradila do svojho režimu aj pravidelný pohyb a cvičenie, ktoré sa stali dôležitou súčasťou jej premeny. Disciplína, odhodlanie a vytrvalosť jej priniesli výrazné výsledky, ktoré sú na prvý pohľad neprehliadnuteľné. Dnes pôsobí sebavedomejšie, fit a svoju premenu občas ukáže aj sledovateľom na sociálnych sieťach.
Ema Fajnor dnes
Ema Fajnor kedysi
