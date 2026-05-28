Nízlovej nečakaný krok: Zmenila dcére priezvisko!

BRATISLAVA - Daniela Nízlová sa rozhodla pre dôležitý krok, ktorý jej má uľahčiť život. Dcérke sa rozhodla zmeniť priezvisko!

Daniela Nízlová a Stanislav Lobotka majú spolu dcérku Lindu, ktorá sa narodila v januári 2020. Hoci sa ich partnerská cesta po čase rozišla, obaja zostávajú dôležitou súčasťou jej života a Linda je pre nich stále najväčšou radosťou. Po rozchode však speváčka narazila na praktický problém, ktorý pozná množstvo slobodných či rozvedených mamičiek.

Keďže Linda nosila iba otcovo priezvisko, Daniela musela pri cestovaní alebo vybavovaní úradných záležitostí opakovane dokazovať, že je jej matkou. So sebou preto nosila rodný list dcéry, aby predišla nepríjemným otázkam či komplikáciám na letiskách a úradoch. Situáciu napokon vyriešila legislatívna novinka, ktorá od januára umožňuje, aby dieťa malo dve priezviská. Daniela neváhala a rozhodla sa túto možnosť okamžite využiť.

Linda tak dnes nosí nielen otcovo, ale aj matkino priezvisko, čo jej mame výrazne uľahčí každodenný život aj cestovanie do zahraničia. „Info pre slobodné alebo rozvedené mamičky. Od januára vyšiel nový zákon, dieťa už môže nosiť dve priezviská (veľa z nás má problémy na úradoch a letiskách kvôli rozdielnym priezviskám). Takže Linda už nosí okrem tatinovho priezviska aj moje,“ zverila sa speváčka s novinkou.

