Veľké cvičenie NATO v Európe, Aliancia sa pripravuje na najhoršie: Nepriateľ nečíha len na východe!

BEMOWO PISKIE – Viaceré európske krajiny sa zúčastnili vojenského cvičenia NATO pri poľskom Oriši. Viacerí vysokí vojenskí predstavitelia sa vyjadrili, že nepriateľ nečíha len na východ od Európy. V tomto kontexte mali na mysli Ruskú federáciu, ktorá naďalej bojuje na Ukrajine. Cvičenie má jasný cieľ.
Severoatlantická aliancia sa pripravuje na obranu významnej oblasti v Európe. Pre tento účel zriadila vojenské cvičenie Amber Shock 26 v priestore Bemowo Piskie v severovýchodnom Poľsku pri Oriši. Cieľom je demonštrácia nasadenia síl a rýchly prechod medzi rôznymi úrovňami boja na východnom krídle Aliancie. Informujú o tom Wiadomości.
Divízia MND-NE (Multinational Division North East) si už druhýkrát za šesť mesiacov nacvičovala scenár, ktorý sa považuje za kľúčový pre udržanie bezpečnosti v pobaltskom regióne. Trénovala po boku 2. jazdeckého pluku (2CR) americkej armády, 12. bojovej leteckej brigády USA, poľskej 1. delostreleckej brigády, 1. brigády územnej obrany, ako aj vojakov českej 7. mechanizovanej brigády, píše sa na webe Aliancie.
Hlavným cieľom cvičenia je schopnosť rozšíriť sily z úrovne prápora na brigádu. V prípade krízy na východnom krídle by malo byť NATO schopné v priebehu niekoľkých dní nasadiť nie stovky, ale tisícky vojakov z rôznych členských krajín. Všetky jednotky musia spolupracovať. Platiť to má pre vojakov na súši, delostrelectvo, podporu zo vzduchu aj pre prieskumné jednotky.
Radikálnejší prístup
Prvé hodiny a dni po vypuknutí konfliktu sú z hľadiska obrany najťažšie. Preto musí všetko fungovať od samotného nasadenia do krízovej oblasti.
"Odstrašovanie, ako také, už nestačí. Musíme byť radikálnejší a ukázať našu silu. Nepriateľ nečíha len na východe, je aj na severe. Pre mňa je to nová skúsenosť," hovorí brigádny generál Jan Štěpánek z divízie Severovýchod v Elblagu, kde je vyslaný už tri roky.
Ako dopĺňa, z českej perspektívy prichádza hrozba len z jedného smeru, z Ruska. No z oblasti, kde je vyslaný, vidí dve možné hrozby. Medzi Königsbergom na severe a Bieloruskom na východe vidí úzky Suwalský priesmyk, ktorý sa v prípade konfliktu stáva najzraniteľnejším bodom na celom východnom krídle.
Štěpánek zdôrazňuje, že to, čo sa deje v Orzysze, sa veľmi blíži podmienkam v reálnom svete a nepopiera, že hrozba konfliktu zo strany Ruska je čoraz väčšia. Situácia je z jeho pohľadu zatiaľ stabilná, ale podotýka, že sa to môže "náhle a kedykoľvek zmeniť".
Kľúčové územie z hľadiska obrany
Manévre sa sústreďujú okolo kľúčovej oblasti NATO – Suwalského priesmyku. Strategická poloha tejto šije je nespochybniteľná, pretože slúži ako jediná pozemná cesta medzi Poľskom a pobaltskými štátmi. Ruský Königsberg od Bieloruska oddeľuje úzky 80-kilometrový pás zeme, ktorý je kľúčový pre obranné plány regiónu.
Rusi si to tiež uvedomujú, keďže počas nedávnych cvičení Západ simulovali útok na spojenecké územie. "Pre nás to nie je ‚šija‘, ale ‚koridor‘. Viem, že je to len hra na slovíčka, ale vypovedá to za všetko. Existujú aj iné spôsoby zásobovania pobaltských štátov. Máme rozpracované rôzne scenáre," uisťuje dánsky generálmajor Brian Nissen.