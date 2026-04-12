Martin Novák je dnes už s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!

BRATISLAVA - Martin Novák patrí k špičke slovenskej gastroscény a televízni diváci ho vnímajú najmä ako nekompromisného kata z relácie Na nože. V roku 2024 však vymenil kuchársku zásteru za nablýskaný tanečný parket, čo bolo pre dvojmetrového šéfkuchára riadne vystúpenie z komfortnej zóny. Ako svoje pôsobenie vníma dnes?
Martin Novák na nablýskanú šou nezanevrel a aktuálne dianie na parkete sa snaží sledovať aj teraz. Nesedí síce každú nedeľu prikovaný k obrazovke, ale prenosy si dávkuje postupne. „Pozeral som, nie úplne celé, priznám sa, pretože nedeľa je deň, kedy mám voľno s rodinkou. Ale samozrejme si pozriem niektorých... aj tento rok a je to zaujímavé, je to nabité,“ prezradil pre Topky.sk charizmatický šéfkuchár.
Napriek tomu, že od jeho účinkovania v šou ubehol nejaký čas, boli sme zvedaví, či by sa dal na tanečný maratón nahovoriť znova. „Pre mňa to bolo veľmi rušné obdobie. Dva projekty v televízii, riešil som aj reštauráciu, nejaké zdravotné problémy, ale mám na to len veľmi pekné spomienky... Bol by som z toho zase nervózny, by som sa trošku popotil, ale prečo nie?“ uviedol s úsmevom šéfkuchár, ktorý je s mnohými kolegami z parketu stále v kontakte.
Hoci počas súťaže predvádzal pod vedením Julie Rezkovej skvelé výkony a robil míľové pokroky, v súkromí sa z neho parketový lev nakoniec nestal. „Poviem úprimne, že tak ako som tancoval počas Let's Dance, som už netancoval odvtedy. Boxujem, to je môj šport,“ priznal narovinu. V aktuálnej sérii má však svojich favoritov a predpovedá im nekompromisný finálový súboj. Kto je preňho najlepší tanečný pár? V rozhovore odhalil ešte aj ďalšiu vec zo svojho účinkovania v šou. Čo na seba bonzol a za čo si dnes tak trochu sype popol na hlavu?
