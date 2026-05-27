Polievate trávnik zle? Odborník odhalil čas, kedy rastie najkrajšie! Väčšina ľudí robí rovnakú chybu

LONDÝN - Zelený a hustý trávnik nie je len o kosení. Veľkú rolu zohráva aj to, kedy ho polievate. Odborník na pôdu teraz prezradil ideálny čas, vďaka ktorému môže byť trávnik počas leta výrazne zdravší a zelenší.
Leto sa blíži a mnohí majitelia záhrad začínajú bojovať s rovnakým problémom – ako udržať trávnik zelený aj počas horúcich dní. Mnohí automaticky siahnu po hadici večer alebo polievajú záhradu vždy, keď si spomenú. Odborníci však upozorňujú, že práve nesprávny čas patrí medzi najväčšie chyby.
Pôdny expert Steve Peeler zo spoločnosti Simple Lawn Solutions vysvetlil, že ideálny čas na polievanie trávnika je skoro ráno – približne medzi 6:00 a 10:00. Práve vtedy má voda najväčšiu šancu dostať sa ku koreňom skôr, než ju začne odparovať silnejšie slnko, píše The Sun.
Počas horúcich popoludní totiž dochádza k intenzívnemu odparovaniu vody. Tráva tak z prijatej vlahy využije podstatne menej a veľká časť jednoducho zmizne skôr, než sa dostane do pôdy.
Odborníci zároveň upozorňujú aj na ďalšiu častú chybu – príliš časté polievanie. Mnohí ľudia majú pocit, že čím viac vody trávniku doprajú, tým bude krajší. Realita môže byť opačná.
Každodenné polievanie môže viesť k plytkým koreňom. Tráva si totiž „zvykne“, že vodu má neustále k dispozícii pri povrchu a nemá dôvod vytvárať hlbší koreňový systém. Výsledkom môže byť slabší trávnik, ktorý horšie zvláda horúčavy a sucho.
Veľký problém predstavuje aj polievanie večer alebo neskoro v noci. Hoci sa môže zdať praktické, dlhodobá vlhkosť vytvára ideálne podmienky pre plesne, hubové ochorenia či rôzne problémy s trávnikom.
Pozor treba dať aj po daždi. Ak pôda dostala dostatok vody prirodzenou cestou, ďalšie polievanie môže viac uškodiť než pomôcť. Premočená pôda totiž zhoršuje podmienky pre korene a môže viesť k vzniku mokrých miest alebo dokonca húb.
Odborníci odporúčajú namiesto častého polievania dopriať trávniku väčšiu dávku vody menej často. Korene sa tak naučia rásť hlbšie a trávnik býva odolnejší aj počas teplých dní.
Pomôcť môže aj jednoduchý trik. Ak po prejdení po trávniku ostávajú stopy topánok dlhšie viditeľné alebo tráva pôsobí unavene a bez pružnosti, môže to znamenať, že potrebuje viac vody.
Záhradkári zároveň upozorňujú, že každý trávnik je trochu iný. Iné množstvo vody potrebuje novozaložený trávnik, iné starší a hustejší porast. Rolu zohráva aj typ pôdy či množstvo slnečného žiarenia.
Tajomstvo dokonale zelenej záhrady nespočíva len v drahých hnojivách či častom polievaní. Niekedy rozhodujú úplne obyčajné detaily a jedným z nich môže byť aj správna hodina, keď vytiahnete záhradnú hadicu.