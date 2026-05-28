Obavy kráľovskej rodiny: Princezná je vážne chorá... Stav sa jej zhoršuje!

OSLO - Nórsky následník trónu, korunný princ Haakon, v utorok vyjadril obavy o zdravie svojej manželky Mette-Marit, ktorá trpí chronickým ochorením pľúc - pľúcnou fibrózou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Korunná princezná je vážne chorá a jej zdravotný stav sa v poslednom čase výrazne zhoršil. Mám o ňu strach,“ povedal Haakon v Osle. Princ dodal, že jeho manželka denne používa kyslíkovú podporu, ktorá jej čiastočne pomáha. V poslednom čase sa na verejnosti totiž niekoľkokrát objavila s kyslíkovým prístrojom.
„Musíme sa s tým snažiť vyrovnať, ako najlepšie vieme,“ povedal nórsky následník trónu. Nórsky kráľ a kráľovná tiež nie sú v najlepšej zdravotnej kondícii. Kráľovná Sonja (88) trpí srdcovou arytmiou a jej 89-ročný manžel Harald tiež bojuje so zdravotnými problémami, ktoré sa mu opakovane vracajú. „Je obdivuhodné ako kráľ a kráľovná naďalej plnia svoje oficiálne povinnosti,“ povedal princ.