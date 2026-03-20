Z Vinczeovcov je už štvorčlenná rodina: Poznáme pohlavie dieťatka, je to... Adela prehovorila

BRATISLAVA – Niet väčšej radosti! Adela a Viktor Vinczeovci sú už dvojnásobní rodičia! Po Maxíkovi si adoptovali aj druhé dieťa.
Adopčný proces, ktorý absolvovali Adela a Viktor Vinczeovci pri osvojení Maxíka, sledovalo od samého začiatku celé Slovensko. Dvojica si sen o rodičovstve splnila v novembri 2022, keď si priviedli domov dieťatko. Kým celý adopčný proces prebiehal a ešte neboli oficiálnymi rodičmi, dvojica o dieťati nemohla prezrádzať žiadne detaily. V máji 2024 im súd pridelil synčeka Maximiliána a dvojica je zapísaná aj v jeho rodnom liste.
V tom istom roku sa zapísali do poradovníka na adopciu druhého dieťaťa. To, že sú tejto možnosti otvorení, naznačil v minulosti už aj Viktor. „Možno on bude jediné naše dieťa, možno budeme mať ďalšie štyri. Nie sme na žiadnej misii, že ideme teraz robiť zo seba nejakých spasiteľov alebo hrdinov. Je možné, že sa to stane, že príde ďalšie, no možno nepríde žiadne ďalšie dieťa, no možno do toho pôjdeme opakovane,” povedal ešte pred časom v českom podcaste Dobrý táta.
Dnes už od zdroja blízkeho Vinczeovcom vieme, že si adoptovali aj druhé dieťa. Podobne ako v prvom prípade, opäť zatajujú detaily, nám však Adela prezradila zásadnú vec: „Je pravda, že máme doma už pár týždňov niekoľko mesačné dievčatko. Maxík sa z nej veľmi teší, rovnako ako my. Podobne ako pri Maxíkovi postupujeme v adopčných krokoch a aj z toho dôvodu s ďalšími informáciami nakladáme postupne opatrne.”
Adela a Viktor sú vzorní rodičia. Maxík v ich rodine prekvitá v rodine, ktorej misiou je byť dobrými a láskavými sprievodcami v jeho živote, aby z neho vyrástol najšťastnejší, najslušnejší a najspokojnejší človek. Viktor sa prednedávnom na sociálnej sieti zdôveril so svojimi pocitmi: „Pred tromi rokmi prvýkrát prišiel k nám domov. Pamätám si presne, ako spal vo vajíčku, aký bol ľahký, ticho dýchal a ja som sa bál, či to celé zvládneme. Prvé prebdené noci, slzy od únavy, smiech aj bez očividného dôvodu. Každý deň ma učí trpezlivosti, pokoju aj tomu, že nie všetko musím mať pod kontrolou. A dnes už viem, že nezmenil len našu domácnosť, ale hlavne mňa. Je v každej maličkosti, v chaose, v radosti, v tichu aj v hluku. Na začiatku decembra 2022 sa Maxík narodil z našich srdiečok, preto tento deň voláme "srdiečkoviny". A vždy, keď moje myšlienky skĺznu k trápeniu sa o akože veľmi dôležitých veciach, spomeniem si na Maxíkovu novú vetu, ktorú teraz často opakuje: "I love being your son"” Držíme palce, nech dvojici toto nastavenie vydrží čo najdlhšie...