MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj ohlásil ďalšie protiútoky: Trumpovi napísal list

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA. Situáciu sledujeme online.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal svojho amerického partnera Donalda Trumpa a Kongres USA o dodanie ďalšej munície pre systémy protivzdušnej obrany. Vyplýva to z listu adresovanom Trumpovi, na ktorý sa v stredu odvolala agentúra AFP. V liste z utorka, do ktorého francúzska agentúra nahliadla, Zelenskyj na šéfa Bieleho domu nalieha, aby pomohol Ukrajine zabezpečiť „kľúčový prvok ochrany proti ruskému teroru“. Konkrétne požaduje protiraketové strely Patriot PAC-3. Táto munícia má podľa neho „zastaviť ruské balistické strely a iné ruské raketové útoky“.
Pripravované útoky
Podľa Zelenského je nevyhnutné dať Moskve najavo, že za svoju útočnú vojnu, ktorú vedie proti Ukrajine, bude musieť zaplatiť vlastnými stratami. Ukrajinský prezident to povedal v stredu večer vo svojom pravidelnom videoposolstve. Pripravované útoky sa podľa neho budú naďalej zameriavať predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva. Zelenskyj už týždne zverejňuje na sociálnych sieťach videá a fotografie vojenských zásahov v Rusku, čo vyvoláva značnú nevôľu Rusov, konštatuje DPA.
Pri týchto útokoch dochádza opakovane aj k usmrteniu a zraneniu civilistov, ako aj k zničeniu alebo poškodeniu nevojenských objektov, dodáva nemecká agentúra. Rusko preto v reakcii na to avizovalo odvetné údery namierené proti centrám rozhodovania v Kyjeve, čím má na mysli vojenské veliteľstvá. Po masívnych nedeľňajších ruských náletoch na hlavné mesto Kyjev a hrozbách nových odvetných aktov zo strany Moskvy adresoval Zelenskyj list s prosbou o pomoc americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Kongresu vo Washingtone. V liste okrem iného podľa vlastných vyjadrení poukazuje na deficit ukrajinských vzdušných síl pri obrane pred ruskými útokmi.
Zelenskyj takmer denne požaduje posilnenie protivzdušnej obrany svojej krajiny prostredníctvom dodania väčšieho množstva rakiet americkej výroby. Informoval, že táto téma bola predmetom rozhovoru aj s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. „Čím skôr budeme schopní zabezpečiť väčšiu ochranu pred balistickými hrozbami, tým skôr bude fungovať diplomacia,“ uviedol Zelenskyj. Rusko však naopak Zelenského opakovane obviňuje z eskalácie vojny vrátane snahy o opätovné dobytie území pod kontrolou Moskvy. Ukrajina sa s pomocou Západu bráni ruskej útočnej vojne už viac ako štyri roky. Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina môže spoločne s USA dosiahnuť spravodlivý mier a garantovanú bezpečnosť, dodáva DPA.