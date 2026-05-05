Vinczeovci sa z detí tešia, ale... obrat o 180 stupňov! Tohto sa nevedia dočkať

BRATISLAVA - Najsledovanejší pár slovenského šoubiznisu žiari šťastím! Adela a Viktor Vinczeovci len prednedávnom šokovali verejnosť správou, že k ich synčekovi Maxíkovi pribudla sestrička Lujza. A vyzerá to tak, že malá princezná otočila ich svet hore nohami!
Adela a Viktor si svoje súkromie prísne strážia, no tentokrát urobili výnimku a poodhalili dvere do ich novej, štvorčlennej domácnosti. Reakcie rodičov na novinku o sestričke pre Maxíka boli spočiatku zmiešané, no plné lásky. „Boli aj prekvapení, že ako to chceme zvládať, ale my sme vedeli, že ten priestor sa vytvoril. Ona je veľmi ľúbezná, takže tá ľúbeznosť zaúčinkovala aj na širšiu rodinu.“
Príchod súrodenca je však v prípade adopčného procesu citlivá téma. Adela priznala, že kľúčové pre nich bolo, aby sa ich syn Maxík necítil ohrozený. „Toto sme všetko konzultovali s psychologičkou. Chceli sme vedieť, či je vhodné, aby dostal súrodenca, či sa cíti dosť bezpečne. Ale tým, že je s nami absolútne zžitý, tak ju prijal. Je to každým dňom lepšie,“ opísala dojemné momenty Adela. Vinczeovci tak prežívajú jedno z najkrajších období a malú princeznú si užíva aj samotný Maxík.