Veľký nález v Sýrii: Objavili zásoby chemickej munície z čias Asadovho režimu

BEJRÚT - Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) objavila v priebehu mája v spolupráci s tamojšími úradmi na rôznych miestach v Sýrii rozsiahle nepriznané zásoby chemickej munície, technického vybavenia a dokumentov súvisiacich s bývalým režimom zvrhnutého exprezidenta Bašára Asada. Informuje správa agentúry DPA.
Nálezy v oblastiach Hamá, Homs a Lázikíja zahŕňajú rovnaké typy zbraní použité pri útokoch v rokoch 2013 a 2017, pričom sýrske úrady už v tejto súvislosti zadržali 18 osôb. Nové sýrske vedenie sa po zosadení dlhoročného vládcu Asada v decembri 2024 zaviazalo zlikvidovať zvyšné zásoby chemických zbraní a brať zodpovedné osoby na zodpovednosť. OPCW už v minulosti obvinila Asadovu vládu z používania chemických zbraní počas občianskej vojny v krajine, čo však vtedajší režim konzistentne odmietal.
Organizácia uviedla, že objavila zbrane rovnakého typu, aké boli použité pri chemickom útoku v Gúte v auguste 2013, v Latámine v marci 2017 a v Chán Šajchúne v apríli 2017. Nájdené bolo aj technické vybavenie a tisíce strán dokumentov súvisiacich s bývalým sýrskym chemickým programom. Objavy boli zaevidované v oblastiach okolo miest Hamá, Homs a Lázikíja – v regiónoch, ktoré počas občianskej vojny slúžili ako bašty bývalej Asadovej vlády, dodala organizácia.
Šéf OPCW Fernando Arias uviedol, že tieto zistenia posilnili predchádzajúce hodnotenia, podľa ktorých bývalé sýrske vedenie plne nepriznalo skutočný rozsah svojho programu chemických zbraní. Sýrske zdroje medzitým informovali, že v súvislosti s bývalým programom chemických zbraní bolo zadržaných 18 osôb. Štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že medzi zadržanými sú vysokopostavení dôstojníci, bývalí experti a príslušníci bezpečnostného aparátu krajiny.