Požiar v londýnskom kóšer obchode: Zistené sú nové informácie

LONDÝN - Požiar v obchode s kóšer potravinami v severnej časti Londýna zrejme nebol úmyselným útokom. S odvolaním sa na doterajšie informácie vyšetrovateľov o tom v stredu informovala agentúra AFP.
Zástupca londýnskeho hasičského zboru Craig Carter na brífingu uviedol, že doterajšie zistenia o požiari nevyvolávajú podozrenie, že išlo o úmyselný čin. Jeho príčinu však naďalej vyšetrujú. Londýnska polícia predpokladá, že ho mohla spôsobiť porucha v elektrických rozvodoch. Požiar vypukol vo štvrti Golders Green v tamojšom supermarkete Kosher Kingdom. Oheň zasiahol prízemie a skladové priestory obchodu. Na miesto vyslali 15 hasičských vozidiel a približne stovku hasičov. Zranenia osôb neboli hlásené.
V Golders Green a okolitých oblastiach severného Londýna došlo k sérii podpaľačských útokov na synagógy a ďalšie objekty židovskej komunity. Koncom apríla tam tiež pobodali dvoch židov, pripomenula AFP. Polícia v stredu oznámila, že jej príslušníci zostanú hliadkovať vo štvrti, aby upokojili miestnu židovskú komunitu.
K väčšine činov sa prihlásila málo známa skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI) spájaná s Iránom, poznamenala konzultačná skupina SITE, ktorá sleduje online aktivity džihádistov. Londýnska polícia v reakcii na tieto incidenty vytvorila nový tím na ochranu židovskej komunity, ktorý tvorí približne 100 príslušníkov a ktorý kombinuje bežnú policajnú činnosť so špecializovanými protiteroristickými kapacitami.