Božsky krásna slovenská herečka: Tohto kolegu neznášala, nakoniec sa vzali!

BRATISLAVA - Keď sa do nej zamiloval, vyzeralo to tak, že neuspeje. Nakoniec však dala krásna Božidara Turzonovová (77) svojmu kolegovi Jozefovi Adamovičovi šancu a prežili spolu 51 rokov.

Božidara Turzonovová sa narodila 28. mája 1942 v bulharskej Sofii. Vojnové časy však jej rodičov vyhnali z krajiny a nakoniec zakotvili na Slovensku. Od detstva ju to ťahalo k umeniu. Vyštudovala VŠMU a patrí k popredným divadelným aj filmovým herečkám. Ona sama vždy viac inklinovala k doskám, ktoré znamenajú svet. Objavila sa však aj vo viacerých seriáloch, aktuálne účinkuje v markizáckej Kuchyni.

Za mlada patrila Božidara ku krásavicam a určite mala veľa nápadníkov. Jedným z nich bol aj Jozef Adamovič, ktorý sa do nej zamiloval na prvý pohľad. Ona ho ešte na škole považovala za protivného a nevenovala mu pozornosť, on ju dlhší čas obdivoval len z diaľky. Potom však v roku 1961 spolu nakrúcali film Most na druhú stranu...

A už v decembri 1962 mali svoju prvú svadbu, tú civilnú. O necelý rok sa vzali aj v kostole. Zdroj: RTVS

Manželom sa narodili dve dcéry a prežili spolu 51 rokov až do Adamovičovej smrti.

Božidara Turzonovová sa objavila vo filmoch a seriáloch ako Dobrodružstvo pri obžinkoch, Hájnikova žena, Adam Šangala, Božská Ema, Na skle maľované, Anděl s ďáblem v těle, Vratné láhve, Vivat Beňovský, Letiště, Panelák, Dovidenia, stará mama, Kuchyňa...