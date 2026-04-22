Vinczeovci zverejnili fotku s Lujzou a Maxíkom: Takto vyzerá šťastná rodinka!

BRATISLAVA - Krásna rodinka! Vinczeovci zverejnili fotku so synom aj dcérkou, zatají sa vám dych.
Druhé dieťa nebol plán: Čo rozhodlo, že Vinczeovci povedali áno? Posledné slovo mal...
Zatiaľ stále plynie doba, kedy sa z dcérky stane Vinczeová, avšak rodinka už absolvovala rodinné fotenie - v rovnakom duchu, v tom istom ateliéri a pri rovnakej stene, ako keď absolvovali fotenie v trojici s Maxíkom. „Vinczeovci po troch rokoch späť pri ikonickej stene u @katarinaslesar, no s drobnou zmenou…doslova,“ uviedol Viktor na sociálnej sieti a pre Topky.sk dodal: „Aj pri druhom dieťati s informáciami narábame opatrne, keďže proces osvojenia stále prebieha. Môžeme však povedať, že naša dcéra sa volá Lujza a sme za ňu veľmi vďační. Jej príchod navyše zapadol aj do súrodeneckého príbehu, Maxík je jej najobľúbenejšou osobou, najviac sa teší z jeho prítomnosti, čo zase veľmi teší jeho. Pred pár dňami sme si zopakovali rodinné fotenie u skvelej fotografky Katky Šlesárovej – v rovnakom duchu ako pred tromi rokmi,“ povedal nám Viktor.